  Родригe Квизера подобри рекорда на полумаратона в Прага

Родригe Квизера подобри рекорда на полумаратона в Прага

Родригe Квизера подобри рекорда на полумаратона в Прага

Родригe Квизера постигна изключителен триумф в елитното състезание за мъже на полумаратона "Дженерали Прага“ 2026. 26-годишният бегач финишира с рекордно за трасето време от 58:16, подобрявайки предишния връх от 58:24, поставен от Сабастиан Саве преди две години.

Квизера изпревари с 32 секунди кениеца Самуел Чеболей Масай, а трети се нареди Оуен Корир Капкама с време 58:58. С този резултат Квизера не само защити титлата си, но и записа петото най-бързо време на дистанцията от 13.1 мили за сезона, изкачвайки се до 14-о място във вечната ранглиста на полумаратона.

Подиумът при мъжете беше изключително бърз, като и тримата призьори слязоха под границата от 59 минути. Най-добре представилият се чешки атлет беше Ян Фриш, който завърши с време 64:55.

При жените кенийката Каролин Маканди Гитонга надделя над силната конкуренция и триумфира с 39 секунди преднина. 29-годишната състезателка, която пристигна в Прага след силно представяне на 10 км в Кастельон (29:34), спечели с личен рекорд от 66:16.

Нейните сънароднички Джеска Челангат (66:45) и Синтия Челангат Чепквони (66:49) заеха съответно второ и трето място. Постижението на Гитонга е деветото най-добро време в света на тази дистанция за сезона.

Международният маратон в Прага е основан през 1995 г. от Карло Капалбо, президент на организационния комитет, с цел създаването на събитие от световна класа в града. Състезанието е част от сериите SuperHalfs, които включват шест надпревари – в Прага, Берлин, Лисабон, Копенхаген, Кардиф и Валенсия. Бегачите, които завършат всичките шест, получават уникален медал и титлата SuperRunner.

Снимки: Gettyimages

Джош Кър се цели в световния рекорд на Хишам Ел Геруж

Лачлан Кенеди след победата срещу Гаут Гаут: Обичам да печеля, само небето е лимит

Кастер Семеня се готви за нова битка с Международния олимпийски комитет

Световната шампионка в зала Джорджия Хънтър Бел претърпя поражение в Мелбърн

Лондонският маратон може да стане двудневно събитие, след като заявките надхвърлиха 1 млн.

Швейцарски медалисти се завръщат за Диамантената лига в Цюрих

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

11-те на Черноморец (Бургас) и Дунав (Русе)

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

