Бивш шампион на GLORY продължава с победите в UFC

Бившият шампион по кикбокс в средна категория на GLORY, Юсри Белгаруи, записа втората си победа в UFC, след като надделя над Мансур Абдул-Малик по време на галавечерта в Сиатъл с ТКО в третия рунд.

Двубоят от основната карта противопостави Белгаруи на непобедения до този момент Абдул-Малик, който имаше три победи и едно равенство в октагона, откакто се присъедини към организацията през 2024 г. след успех в Dana White’s Contender Series.

В началото на първия рунд Юсри Белгаруи поддържаше дистанция и използваше ръста си от 198 см, за да нанася кикове от разстояние. Съперникът му изглеждаше колеблив да скъси дистанцията и понесе няколко тежки лоу кика.

Във втория рунд Юсри Белгаруи пласира нов удар в прасеца, след което опонентът му влезе в клинч и опита събаряне. Нидерландецът с марокански корени демонстрира впечатляваща защита от тейкдауни, остана на крака и отново се измъкна на дистанция. В средата на рунда Абдул-Малик все пак успя да осъществи събаряне и да вземе гърба на съперника си. Белгаруи обаче бързо се изправи и отговори с чисто коляно в тялото и сериозно нарани Абдул-Малик в последните двадесет секунди.

След като отново се озова в трудна ситуация в началото на третия рунд, Абдул-Малик успя да постигне събаряне около четвъртата минута. Белгаруи обаче отново се върна на крака и вкара силен десен прав. Последва мощно коляно в клинча, което го изпрати с лице към пода в нокаут.