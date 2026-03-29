Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
Бивш шампион на GLORY продължава с победите в UFC

  • 29 март 2026 | 14:07
  • 161
  • 0

Бившият шампион по кикбокс в средна категория на GLORY, Юсри Белгаруи, записа втората си победа в UFC, след като надделя над Мансур Абдул-Малик по време на галавечерта в Сиатъл с ТКО в третия рунд.

Двубоят от основната карта противопостави Белгаруи на непобедения до този момент Абдул-Малик, който имаше три победи и едно равенство в октагона, откакто се присъедини към организацията през 2024 г. след успех в Dana White’s Contender Series.

В началото на първия рунд Юсри Белгаруи поддържаше дистанция и използваше ръста си от 198 см, за да нанася кикове от разстояние. Съперникът му изглеждаше колеблив да скъси дистанцията и понесе няколко тежки лоу кика.

Във втория рунд Юсри Белгаруи пласира нов удар в прасеца, след което опонентът му влезе в клинч и опита събаряне. Нидерландецът с марокански корени демонстрира впечатляваща защита от тейкдауни, остана на крака и отново се измъкна на дистанция. В средата на рунда Абдул-Малик все пак успя да осъществи събаряне и да вземе гърба на съперника си. Белгаруи обаче бързо се изправи и отговори с чисто коляно в тялото и сериозно нарани Абдул-Малик в последните двадесет секунди.

След като отново се озова в трудна ситуация в началото на третия рунд, Абдул-Малик успя да постигне събаряне около четвъртата минута. Белгаруи обаче отново се върна на крака и вкара силен десен прав. Последва мощно коляно в клинча, което го изпрати с лице към пода в нокаут.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джони Еблен впечатли на PFL в Питсбърг и веднага пожела да си върне титлата

  • 29 март 2026 | 11:41
  • 494
  • 0
Дори Джошуа не го е правил: Итаума продължава с бруталните нокаути

  • 29 март 2026 | 10:27
  • 8520
  • 4
Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

  • 29 март 2026 | 10:13
  • 1141
  • 0
Приказен край на кариерата на местния UFC любимец Майкъл Киеза

  • 29 март 2026 | 09:56
  • 962
  • 0
Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

  • 29 март 2026 | 09:48
  • 530
  • 0
Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

  • 29 март 2026 | 09:32
  • 7928
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 1:1 Фарул (Констанца), бърза размяна на голове

  • 29 март 2026 | 13:39
  • 1748
  • 0
Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 11696
  • 146
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 20042
  • 42
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 13136
  • 39
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 11823
  • 26
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 17335
  • 13