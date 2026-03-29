Панатинайкос може да остане без Найджъл Хейс-Дейвис за супердербито с Олимпиакос

Панатинайкос се готви да посрещне Олимпиакос в дербито от 23-ия кръг на гръцката Баскет лига, но "зелените" са изправени пред сериозни проблеми с контузени играчи.

Хуанчо Ернангомес, Джериан Грант, Никос Рогавопулос и Александрос Самодуров не участваха в съботната тренировка, като ситуацията се повтори и днес.

Към този дълъг списък с лекуващи травми играчи се присъедини и новото попълнение Найджъл Хейс-Дейвис, който също пропусна заниманието ден преди дербито на "вечните съперници" поради дискомфорт в лявото прасец. Състоянието му ще бъде преоценено в понеделник, само няколко часа преди мача, който започва в 19:00 часа наше време.

Снимки: Imago