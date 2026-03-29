Линдвик спечели последния старт, Зографски 26-и на финала

Норвежецът Маруис Линдвик спечели последното състезание за сезона в Световната купа по ски скок при мъжете. Двукратният олимпийски медалист триумфира във финалната надпреварата по ски полети в Планица (Словения), записвайки девета индивидуална победа в кариерата си.

27-годишният норвежки скачач записа скокове от 238.5 и 231.0 метра, събирайки общо 459.5 точки.

Българинът Владимир Зографски завърши на 26-а позиция, след като изравни националния рекорд на България, постигайки 215 метра при скока си във финалния кръг на състезанието. В първия кръг Зографски се приземи на 206.0 метра и получи оценка общо 374.1 точки.

Носителят на Световната купа и представител на домакините Домен Превц остана втори с 453.9 точки след скокове от 240.5 и 229.5 метра. Той приключи с 14 победи за сезона и така не успя да изравни рекорда от 15 победи, поставен от брат му Петър Превц.

Третото място днес бе за Йохан Андре Форфанг от Норвегия, който събра 441.3 точки (232.5 и 219.5 метра).

Състезанието бе последно в кариерата на именития поляк Камил Стох. Носител на Големия кристален глобус за 2014-а и 2018 година и притежател на 39 индивидуално победи в Световната купа, той се нареди на 30-а позиция с 303.8 точки. 38-годишният поляк е носител на три златни олимпийски медала от Игрите в Сочи през 2014-а и в Пьончан през 2018 година.

Австриецът Мануел Фетнер също сложи край на кариерата си на 40-годишна възраст. Фетнел, който има два медала – злато и бронз от Олимпиадата в Пекин през 2022 година, зае девето място с 419.6 точки след скокове от 233.0 и 227.5 метра.

Превц, който вече си беше осигурил Световната купа оглави крайното класиране с 2148 точки, пред Рьою Кобаяши (Япония) с 1194 и Даниел Чофених (Австрия) с 1159 точки. Владимир Зографски записа най-доброто класиране на българин със своето 20-о място с 415 точки.

Малкият кристален глобус в ски полетите стана притежание също на Домен Превц, който зае върха с 425 точки, следван от австриеца Щефан Ембахер с 294 и норвежецът Форфанг с 250 точки.

Словенецът оглави и подреждането за веригата „Планица 7“ с 1525 точки, пред Линдвик с 1499 и Чофених с 1470 точки. Тук Зографски завърши на 38-а позиция с 542.7 точки.