  Вашингтон спечели гостуването си срещу Вегас след дузпи в НХЛ

Вашингтон спечели гостуването си срещу Вегас след дузпи в НХЛ

  • 29 март 2026 | 11:58

Вашингтон спечели гостуването си срещу Вегас след дузпи в НХЛ

Дилан Стрьом отбеляза изравнителния гол в третия период и победното попадение при дузпите, за да донесе победата на Вашингтон с 5:4 след дузпи като гост на Вегас в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Стрьом, който удар греда при първия си опит в срещата, беше точен за 4:4.

Джъстън Сурдиф допринесе с гол и асистенция, Коул Хътсън добави две асистенции, а Ендрикс Лапиер и Антони Боливие също реализираха по едно попадение за Вашингтон, който се бори за последната "уайлд кард" в Източната конференция. Логан Томпсън завърши с 25 спасявания, като отрази и трите изпълнения от дузпите за Вегас.

Ню Йорк Айлъндърс се наложи при домакинството си на Флорида с 5:2 след две асистенции на Матю Шефер, който изравни клубния рекорд по точки, завършвайки мача с 56. Домакините вкараха и петте гола през втория период. Вратарят Иля Корокин направи 19 спасявания.

Тампа Бей записа домакински успех срещу Отава с 4:2 в друг мач от вечерта в НХЛ. Емил Лилеберг се разписа веднъж, давайки преднина на домакините в началото на срещата, като добави и две асистенции за победата. Брандън Хагел и Шарл-Едуар Д'Асту допринесоха с по гол и асистенция, а вратарят Андрей Василевский се отличи с 26 спасявания при 35-ата победа в кариерата си.

Домакинска победа постигна и Едмънтън над Анахайм с 4:2, след като лидерът по точки в НХЛ Конър МакДейвид се отчете с гол и две асистенции. Той увеличи актива си до 124 точки. Зак Хайман се включи с гол и асистенция, а Джак Рослович и Мат Савой също се разписаха за успеха.

Бостън надигра Минесота с 6:3 у дома в двубой, в който Павел Заха и Елиас Линдхолм отбелязаха по две попадения. Виктор Арвидсон се включи с гол и асистенция.

Каролина се справи при домакинството си на Ню Джърси с 5:2 след гол и асистенция на Николай Елерс. Джаксън Брейк, капитанът Джордан Стаал, Шейн Гостисбиър и Сет Джарвис също допринесоха за победата на Хърикейнс.

Сан Хосе преодоля Кълъмбъс с 3:2 като гост, Уинипег също постигна успех като гост на Колорадо с 4:2, Питсбърг отстъпи пред Далас с 3:6 като домакин, а Бъфало надви Сиатъл у дома с 3:2 след дузпи в други мачове.

В останалите срещи от вечерта в НХЛ Сейнт Луис победи Торонто с 5:1 като домакин, Монреал се наложи при гостуването си на Нешвил с 4:1, Детройт загуби домакинството си срещу Филаделфия с 3:5, Юта спечели като гост на Лос Анджелис с 6:2, а Калгари взе категоричен домакински успех над Ванкувър със 7:3.

Снимки: Imago

