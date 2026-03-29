Звездите на Филаделфия се развихриха за победа над Шарлът

Джоел Ембийд реализира 29 точки и направи ключов чадър във финалните секунди при победата на Филаделфия като гост на Шарлът със 118:114 в двубой от редовния сезон на НБА. Гостите наваксаха изоставане от 15 точки, за да стигнат до успеха, като спряха серията от пет победи на Шарлът.

При втория си мач след отстраняването за 25 срещи Пол Джордж завърши с 26 точки. Тайрийз Макси се включи също с 26 точки при завръщането си, след като пропусна 10 мача заради контузия. Брeндън Милър отбеляза 29, а ЛаМело Бол добави 20 за Хорнетс, които вече си осигуриха място в плей-ин турнира на НБА.

Tyrese Maxey 26/7/8 in first game back.



Paul George clutch go-ahead 3 late.



Joel Embiid clutch block on Brandon Miller's game-tying 3-point attempt.



Sixers beat the Hornets.

Сан Антонио също записа победа като гост, надигравайки Милуоки със 127:95. Стефон Касъл реализира четвъртия си трипъл-дабъл за сезона и бе сред седемте играчи на Спърс, който отбелязаха 10 и повече точки. Касъл завърши с 22 точки, 10 борби и 10 асистенции, а Сан Антонио грабна 13-и успех в последните си 14 двубоя. Виктор Уембаняма допринесе за победата с 23 точки и 15 борби, а Гари Трент-Джуниър вкара 18 точки за Бъкс, които бяха без Янис Адетокунбо в шести пореден мач.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Минесота отстъпи при домакинството си на Детройт с 87:109 в друг двубой от вечерта в НБА. Тобайъс Харис отбеляза 18 точки за успеха на Пистънс, който бе шести в последните седем срещи на тима. Донте ДиВинченцо беше най-резултатен за домакините с 22 точки, включително пет тройки.

Резултати от НБА

Атланта се справи у дома със Сакраменто за 123:113 след 27 точки на Никrйл Алекзандър-Уокър и 26 точки и 11 асистенции на Джейлън Джонсън. Победата бе под номер 500 в кариерата на треньора Куин Снайдер, като той стана петият действащ треньор в НБА и общо 41-ият в историята на лигата с подобно постижение.

Финикс победи Юта със 134:109 като домакин, след като Джейлън Грийн реализира 31 точки, от които пет тройки. Девин Букър се отчете с 26 точки за Сънс, а Кайл Филиповски завърши с 26 точки и 9 борби за Джаз, които загубиха пети пореден мач.

В друг мач от НБА Мемфис спечели домакинството си срещу Чикаго със 125:124. Седрик Кауърд допринесе с 24 точки, включително два наказателни удара при оставащи 6.5 секунди, за да прекъснат Гризлис серията си от пет поражения.

