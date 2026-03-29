Нови шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят нови шест мача от редовния сезон в НБА. Кампанията върви към приключване и вече битките стават наистина ожесточени, особено за отборите, които се борят за място в плейофите. Тук може да следите резултатите в реално време.

Днешната програма започна с два ранни мача. В първия от тях Сан Антонио Спърс се разправи с Милуоки Бъкс с категоричното 127:95.

В момента пък се играе сблъсъкът на Минесота Тимбъруулвс и Детройт Пистънс.

В 00:00 часа стартира двубоят на Шарлът Хорнетс срещу Филаделфия 76, който ще реши много в битката за плейофите на Изток.

Следващият мач е с начален час 01:30. В него Атланта Хоукс приема Сакраменто Кингс.

В 02:00 Мемфис Гризлис домакинства на Чикаго Булс.

Последният мач за нощта е между Финикс Сънс и Юта Джаз с начален час 05:00.