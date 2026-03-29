  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джони Еблен впечатли на PFL в Питсбърг и веднага пожела да си върне титлата

  • 29 март 2026 | 11:41
Джони Еблен се върна на победния път в събота вечер – и то в най-подходящия момент и с впечатляващо представяне.

Осем месеца след като бившият шампион на Bellator в средна категория загуби първата си титла в PFL и претърпя първото поражение в кариерата си, Еблен се реваншира с категорична победа чрез събмишън още в първия рунд срещу Брайън Батъл в главния мач на PFL в Питсбърг.

Победата дойде в точния момент – само седмица след като боецът, който го победи миналия юли, Костело ван Стеенис, направи първата си защита на титлата в категория до 84 кг. Въпреки че PFL не направи официално изявление след мача, Еблен (17-1) се постави в отлична позиция за реванш за титлата.

„Трябва да си върна този пояс“, каза Еблен след двубоя. „Костело, ако гледаш, идвам за теб. Реванш! Да го направим!“

Батъл (12-3, 1 без резултат) направи своя дебют в PFL, след като се състезава девет пъти в UFC, където има само една загуба. Въпреки добрия си баланс, UFC го освободи миналото лято, след като три пъти не успя да влезе в категория в рамките на шест мача и един негов двубой беше отменен, след като надвиши лимита за средна категория с близо 2 кг.

В събота Батъл нямаше никакъв шанс. Еблен го свали още след 15 секунди, а всеки път, когато Батъл успяваше да се изправи, Еблен го тръшваше обратно на платното с мощни събаряния. Преди да заключи задушаващата техника (rear-naked choke), която доведе до предаване на 4:10 от първия рунд, Еблен реализира осем тейкдауна, като последните седем бяха именно чрез поредица от брутални хвърляния.

Батъл никога не е бил доминиран по този начин в UFC. Единственият друг случай, в който е губил предсрочно, е бил във втория му професионален мач през 2019 г.

В подглавния мач, също в средна категория, Импа Касанганай също впечатли. Шампионът от 2023 г. в стария формат на PFL нокаутира местния боец Далтън Роста още в първия рунд. Двубоят приключи, след като Касанганай (20-6) спечели ожесточена размяна в центъра на клетката, нанасяйки комбинация десен-ляв, която свали Роста (11-3) на пода в 3:18 минута.

