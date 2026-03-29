Добри Козарев: Пропуснахме да победим категорично Левски (Карлово)

Гигант (Съединение) загуби с 2:3 гостуването си на Левски (Карлово) в изключително интересен и интригуващ двубой. На полувремето гостите от Съединение водеха с 2:1.

„Играхме много силно в този двубой, но ни липсва нещо. Всъщност, липсват ни важни футболисти, особено след контузията на Венци Гюзелев. Създадохме наистина много голови положения още през първата част – освен двата гола, можехме да вкараме още поне два-три. Който не е гледал мача, няма как да знае, но наистина изиграхме страхотно първо полувреме“, коментира президентът на клуба Добри Козарев пред официалния сайт.

„Започнахме лошо второто полувреме и допуснахме два бързи гола, като за жалост не успяхме да задържим дори равенството 2:2 за известен период, за да „убием“ подема на домакините. Надявам се да се поправим още в следващия кръг срещу Марица (Милево) в сряда“, добави шефът на клуба.