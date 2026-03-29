Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

  29 март 2026 | 10:13
  • 633
  • 0

Лериън Дъглас направи силно впечатление в дебюта си в октагона на UFC Fight Night 271 с едностранна доминация над ветерана Джулиан Ероса.

Мощта на Дъглас (14-5 MMA, 1-0 UFC), който идва от Dana White’s Contender Series, се видя още от самото начало, тъй като той разклати Ероса (30-13 MMA, 9-9 UFC) рано и многократно. В следващите минути го тормозеше из клетката, сваляйки го няколко пъти с прави удари, преди финална буря от атаки да доведе до нокаут в 3:33 от първия рунд.

„Работих цял живот, за да покажа на света какво мога“, каза Дъглас в интервюто си след мача с Даниел Кормие. „Ще раздвижа тази категория и ще им покажа кой е ‘The Gunslinger’.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Виж всички

Водещи Новини

