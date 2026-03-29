Дебютант опустоши ветеран на UFC в Сиатъл

Лериън Дъглас направи силно впечатление в дебюта си в октагона на UFC Fight Night 271 с едностранна доминация над ветерана Джулиан Ероса.

Lerryan Douglas nocauteia Julian Erosa no 1° round pelo UFC Seattle.



Que estreia. #UFCBR pic.twitter.com/wfuKw6N0jO — MMA Melotto (@MMAmelotto) March 29, 2026

Мощта на Дъглас (14-5 MMA, 1-0 UFC), който идва от Dana White’s Contender Series, се видя още от самото начало, тъй като той разклати Ероса (30-13 MMA, 9-9 UFC) рано и многократно. В следващите минути го тормозеше из клетката, сваляйки го няколко пъти с прави удари, преди финална буря от атаки да доведе до нокаут в 3:33 от първия рунд.

„Работих цял живот, за да покажа на света какво мога“, каза Дъглас в интервюто си след мача с Даниел Кормие. „Ще раздвижа тази категория и ще им покажа кой е ‘The Gunslinger’.“