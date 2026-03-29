Приказен край на кариерата на местния UFC любимец Майкъл Киеза

Майкъл Киеза получи своя приказен край на кариерата на UFC Fight Night 271, след като победи Нико Прайс в родния си щат.

Киеза (22-7 MMA, 15-7 UFC) доминираше срещу Прайс (16-11 MMA, 8-11 UFC) в двубоя им в полусредна категория в събота в Climate Pledge Arena в Сиатъл. Той бързо взе гърба на съперника си, заключи характерното си задушаване (rear-naked choke) и принуди Прайс да се предаде само 63 секунди след началото на първия рунд.

Победителят от „The Ultimate Fighter 15“ веднага прескочи оградата и отпразнува победата със съпругата си и семейството си, като не успя да сдържи емоциите си.

След победата развълнуваният Киеза благодари на феновете и публиката, преди да получи специално видео от UFC, посветено на кариерата му.

„За мен да се оттегля тук, в родния ми щат Вашингтон, означава всичко. Обичам ви толкова много, че нямате представа“, каза Киеза в интервюто си след мача с Даниел Кормие. „Аз съм момче, което тръгна от нищото. Единственото, което правех, беше да работя здраво, да мечтая мащабно и да вярвам в себе си. Тук има много хора, които ме подкрепят. Обичам ви.“

Киеза приключва кариерата си с равенство за петото място по най-много победи със събмишън в историята на организацията и има значими успехи срещу бойци като Тони Фъргюсън, Нийл Магни, Рафаел дос Аньос, Диего Санчес, Карлос Кондит, Бенейл Дариуш, Джим Милър и Ал Якинта.

Снимки: Imago

