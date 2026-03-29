  3. Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите

  29 март 2026 | 09:48
Алекса Грасо се завърна по впечатляващ начин към победите.

В подглавния мач на UFC Fight Night 271 в Сиатъл бившата шампионка в категория муха при жените Грасо (17-5-1 MMA, 9-5-1 UFC) се изправи срещу Мейси Барбър в реванш от първата им среща през 2021 г. Грасо спечели първия двубой със съдийско решение, но този път приключи всичко с брутална нокаут серия на 2:42.

Барбър (15-3 MMA, 10-3 UFC) изглеждаше уверена в началото на размените в стойка. Грасо обаче беше по-бърза и точна, комбинирайки удари с висока скорост. Изведнъж мощен ляв прав попадна в челюстта на Барбър и я завъртя към платното. Грасо веднага се хвърли за задушаваща техника (rear-naked choke), за да затвърди победата, но Барбър вече беше в нокаут от удара.

Барбър остана да лежи на пода за по-дълго време, докато Грасо коленичеше до нея, показвайки изключителен спортсменски дух след една от най-бруталните серии за приключване на мач в последно време.

В интервюто си, вместо да предизвика конкретен съперник, Грасо призова UFC да организира събитие в родния ѝ град Гуадалахара, Мексико.

Снимки: Imago

