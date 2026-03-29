Президентът на Световната гимнастика проведе среща с президента на ФАФА

  • 29 март 2026 | 09:46
Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе проведе среща с президента на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков по време на официалното откриване на Световната купа по художествена гимнастика в София.

По време на разговора Петков запозна японския гост с детайли около организацията на световното първенство за спортисти със синдром на Даун, на което София ще бъде домакин от 13 до 19 юни. В програмата на шампионата са предвидени пет спорта – художествена и спортна гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.

Моринари Ватанабе изрази възхищението си от демонстративното изпълнение на Василена Богданова по време на церемонията по откриването.

На срещата присъства и легендарната треньорка Нешка Робева, чийто възпитаник е Ватанабе. Той е завършил специализация в Националната спортна академия „Васил Левски“.

Робева заяви подкрепата си за предстоящото световно първенство и изрази готовност да бъде негов специален гост.

В рамките на събитието в „Арена София“ Слав Петков се срещна и с друга емблематична фигура – гласа на българската художествена гимнастика Вера Маринова.

