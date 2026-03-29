Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

Израел Адесаня записа четвърта поредна загуба на UFC Seattle. Бившият двукратен шампион в средна категория се изправи срещу Джо Пайфър във Вашингтон в събота вечер.

Stylebender започна добре, но в крайна сметка беше нокаутиран в рамките на два рунда от №14 в ранглистата при 84-килограмовите.

Адесаня спечели първия рунд, след което във втория започна да търси приключване. Джо Пайфър обаче издържа на натиска и успя да нанесе сериозни удари, докато главният мач на UFC Seattle се превърна в ожесточен бой.

29-годишният боец успя да осъществи тейкдаун и доминира, след като свали Адесаня на земята. Пайфър взе гърба на съперника си и започна да нанася серия от удари в партер, на които Адесаня нямаше отговор.

В крайна сметка съдията Хърб Дийн прекрати срещата 42 секунди преди края на втория рунд.

So this is what really got him into trouble, the same thing that led to that sequence vs Dricus, and that you can see is a problem with fighters like KKF. This slipshod linear retreating footwork. Gone from the centre all the way to the cage in a second or two.

Израел Адесаня изглеждаше на върха на света, когато нокаутира Алекс Перейра на UFC 287 през април 2023 г. Тази победа обаче се оказа начало на тригодишна серия от загуби, която продължи и на UFC Seattle.

Адесаня беше свален по пътя към загуба със съдийско решение в битката си за титлата на UFC 293 срещу Шон Стрикланд. През август 2024 г. Дрикус дю Плесис накара Адесаня да се предаде, защитавайки титлата, която беше спечелил от Стрикланд седем месеца по-рано.

Серията от загуби на Адесаня стана три, когато оглави гала на UFC в Саудитска Арабия през февруари 2025 г. Насурдин Имавов нокаутира легендата в категория до 84 кг още в първия рунд, оставяйки кариерата му в несигурност.

Israel Adesanya did not take his gloves off in the octagon.



He said "I'm not f*cking leaving! You’ll never stop me. I might get beaten, but I will always remain undefeated."



No win in three years. Lost 5/6 last fights. Four fight losing streak.pic.twitter.com/1uj5oji1AW — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) March 29, 2026

Мнозина смятат, че Адесаня трябва да се оттегли след загубата от Джо Пайфър, но той възнамерява да продължи да се състезава в близко бъдеще.

Снимки: Imago