Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  • 29 март 2026 | 09:32
Кошмар за Адесаня: отново нокаутиран в главна битка на UFC

Израел Адесаня записа четвърта поредна загуба на UFC Seattle. Бившият двукратен шампион в средна категория се изправи срещу Джо Пайфър във Вашингтон в събота вечер.

Stylebender започна добре, но в крайна сметка беше нокаутиран в рамките на два рунда от №14 в ранглистата при 84-килограмовите.

Адесаня спечели първия рунд, след което във втория започна да търси приключване. Джо Пайфър обаче издържа на натиска и успя да нанесе сериозни удари, докато главният мач на UFC Seattle се превърна в ожесточен бой.

29-годишният боец успя да осъществи тейкдаун и доминира, след като свали Адесаня на земята. Пайфър взе гърба на съперника си и започна да нанася серия от удари в партер, на които Адесаня нямаше отговор.

В крайна сметка съдията Хърб Дийн прекрати срещата 42 секунди преди края на втория рунд.

Израел Адесаня изглеждаше на върха на света, когато нокаутира Алекс Перейра на UFC 287 през април 2023 г. Тази победа обаче се оказа начало на тригодишна серия от загуби, която продължи и на UFC Seattle.

Адесаня беше свален по пътя към загуба със съдийско решение в битката си за титлата на UFC 293 срещу Шон Стрикланд. През август 2024 г. Дрикус дю Плесис накара Адесаня да се предаде, защитавайки титлата, която беше спечелил от Стрикланд седем месеца по-рано.

Серията от загуби на Адесаня стана три, когато оглави гала на UFC в Саудитска Арабия през февруари 2025 г. Насурдин Имавов нокаутира легендата в категория до 84 кг още в първия рунд, оставяйки кариерата му в несигурност.

Мнозина смятат, че Адесаня трябва да се оттегли след загубата от Джо Пайфър, но той възнамерява да продължи да се състезава в близко бъдеще.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Виж всички

Водещи Новини

