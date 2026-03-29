Нийл Робъртсън въодушевен да преследва хеттрик в Шампионата на тура

  • 29 март 2026 | 08:40
Нийл Робъртсън въодушевен да преследва хеттрик в Шампионата на тура

Нийл Робъртсън е единственият играч, печелил Шампионата на тура повече от веднъж. Като №1 поставен за тазгодишното издание в Манчестър той се надява да стигне до трета титла.

Турнирът в английския град ще се проведе от понеделник до неделя следващата седмица (30 март – 5 април) и ще събере изключително силна схема от 12 звезди, включително Робъртсън, световния №1 Джъд Тръмп, световния шампион Джао Синтонг и защитаващия титлата си Джон Хигинс.

Робъртсън спечели трофея през 2021 г., когато победи Рони О’Съливан с 10:4 на финала, а година по-късно триумфира отново, след като направи обрат от 4:9 до 10:9 срещу Хигинс. Той е един от едва шестимата играчи, печелили турнира, заедно с О’Съливан, Стивън Магуайър, Шон Мърфи, Марк Уилямс и Хигинс.

„Много е трудно да се спечели – това е турнир, който всички топ играчи очакват с нетърпение всяка година“, каза Робъртсън пред BBC Radio Manchester. „Само топ 12 участват, така че всички са направили силен сезон, за да се класират. Винаги когато сме играли турнири в Манчестър, интересът е бил огромен – това е фантастично събитие. Освен това е отлична подготовка за Световното първенство, защото всеки мач е във формат до 19 фрейма.“

Първите четирима поставени се класират директно за четвъртфиналите, а австралиецът Робъртсън ще се изправи срещу Тепчая Ун-Ну или Бари Хоукинс в сряда и четвъртък. Той добави: „Тепчая току-що постигна невероятна победа срещу Рони на финала на World Open, така че ще бъде пълен с увереност, докато Бари има много силна и балансирана игра.“

Още от Снукър

Зелен килим и снукър празник в Шефилд преди началото на Световното

Зелен килим и снукър празник в Шефилд преди началото на Световното

  • 27 март 2026 | 13:47
  • 1322
  • 0
Джейсън Фъргюсън планира национална академия в Англия

Джейсън Фъргюсън планира национална академия в Англия

  • 26 март 2026 | 17:06
  • 1236
  • 0
Тепчая Ун-Ну има шанс да влезе директно в "Крусибъл"

Тепчая Ун-Ну има шанс да влезе директно в "Крусибъл"

  • 26 март 2026 | 10:54
  • 978
  • 0
Снукър звездите се радват, че Световното остава в "Крусибъл"

Снукър звездите се радват, че Световното остава в "Крусибъл"

  • 25 март 2026 | 15:31
  • 4771
  • 0
Световното по снукър остава в Шефилд поне до 2045-а

Световното по снукър остава в Шефилд поне до 2045-а

  • 24 март 2026 | 15:02
  • 1409
  • 0
Тепчая Ун-Ну надви Рони О'Съливан за титлата в Китай с максимален брейк

Тепчая Ун-Ну надви Рони О'Съливан за титлата в Китай с максимален брейк

  • 24 март 2026 | 10:56
  • 5676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 8263
  • 8
Владимир Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав Йорданов

Владимир Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав Йорданов

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 1429
  • 1
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 6296
  • 18
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:15
  • 5134
  • 3
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 8582
  • 7
Кръгът от Sesame НБЛ продължава с мачове в Пловдив и Стара Загора

Кръгът от Sesame НБЛ продължава с мачове в Пловдив и Стара Загора

  • 29 март 2026 | 07:00
  • 2657
  • 0