Нийл Робъртсън въодушевен да преследва хеттрик в Шампионата на тура

Нийл Робъртсън е единственият играч, печелил Шампионата на тура повече от веднъж. Като №1 поставен за тазгодишното издание в Манчестър той се надява да стигне до трета титла.

Турнирът в английския град ще се проведе от понеделник до неделя следващата седмица (30 март – 5 април) и ще събере изключително силна схема от 12 звезди, включително Робъртсън, световния №1 Джъд Тръмп, световния шампион Джао Синтонг и защитаващия титлата си Джон Хигинс.

Робъртсън спечели трофея през 2021 г., когато победи Рони О’Съливан с 10:4 на финала, а година по-късно триумфира отново, след като направи обрат от 4:9 до 10:9 срещу Хигинс. Той е един от едва шестимата играчи, печелили турнира, заедно с О’Съливан, Стивън Магуайър, Шон Мърфи, Марк Уилямс и Хигинс.

„Много е трудно да се спечели – това е турнир, който всички топ играчи очакват с нетърпение всяка година“, каза Робъртсън пред BBC Radio Manchester. „Само топ 12 участват, така че всички са направили силен сезон, за да се класират. Винаги когато сме играли турнири в Манчестър, интересът е бил огромен – това е фантастично събитие. Освен това е отлична подготовка за Световното първенство, защото всеки мач е във формат до 19 фрейма.“

Първите четирима поставени се класират директно за четвъртфиналите, а австралиецът Робъртсън ще се изправи срещу Тепчая Ун-Ну или Бари Хоукинс в сряда и четвъртък. Той добави: „Тепчая току-що постигна невероятна победа срещу Рони на финала на World Open, така че ще бъде пълен с увереност, докато Бари има много силна и балансирана игра.“