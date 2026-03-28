Сабаленка вдигна титлата в Маями след паметен финал с Гоф

Арина Сабаленка победи с 6:2, 4:6, 6:3 световната номер 4 Коко Гоф в събота, за да спечели титлата от "Мастърс" 1000 в Маями. С този успех тя стана първата тенисистка след Ига Швьонтек през 2022 г., която постига т.нар. „Съншайн дабъл“ - титлите в Маями и Индиън Уелс. Сабаленка е едва петата жена, постигнала този успех, присъединявайки се към Щефи Граф, Ким Клайстерс, Виктория Азаренка и Швьонтек.

Първият сет премина изцяло под диктовката на Сабаленка. Тя пласираше мощни удари покрай Гоф, въпреки стабилната защита на американката. Беларускинята реализира два пробива и спечели сета с 6:2.

Във втория сет обаче имаше обрат. След размяна на сервис геймове, в които двете състезателки печелеха подаванията си, Гоф успя да пробие в десетия гейм, за да стигне до 6:4 и да изравни резултата в мача.

В третия сет обаче Сабаленка пое инициативата, правейки пробив още в самото начало. Тя поддържаше преднината си, а накрая завърши мача с втори пробив за 6:3.

She is the 5th woman in history to complete the Sunshine Double



Graf - 1994, 1996

Clijsters - 2005

Azarenka - 2016

Swiatek - 2022

𝐒𝐚𝐛𝐚𝐥𝐞𝐧𝐤𝐚 - 𝟐𝟎𝟐𝟔



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026

С победата си тя успешно защити титлата си от Маями Оупън, губейки само един сет по пътя към трофея. Сабаленка е първата жена, която печели турнира в две поредни години след Серина Уилямс, която триумфира три пъти поред между 2013 и 2015 г.

Успехът бележи 24-та титла на сингъл от WTA в нейната кариера и общо 30-та, включително шест на двойки. Сред тях са четири титли от Големия шлем на сингъл, две на двойки, 11 титли от сериите WTA 1000 на сингъл и още две на двойки, една от които спечелена в Маями през 2019 г. Тя е натрупала тези успехи, докато е прекарала 83 седмици като номер 1 в света, включително настояща серия от 75 последователни седмици на върха.