Тервел Пулев ще бъде в ъгъла на млад боксьор на MAX FIGHT 64

Медалистът от олимпийски игри, Тервел Пулев, ще бъде част от MAX FIGHT 64, но този път в ролята на треньор. На ринга той ще изведе своя възпитаник, Тома Великов, който представлява боксов клуб „Венко Пулев“.

Младият български боксьор ще се изправи срещу шампиона на Украйна Константин Егоров на 4-ти април в София на ринга на MAX FIGHT. Великов е родом от град Варна и е един от най-обещаващите млади български таланти в професионалния бокс.

“До няколко години ще бъда следващият българин на голямата сцена”, обещава Тома Великов.

19-годишният Константин Егоров е трикратен шампион на Украйна при юношите и въпреки младата си възраст вече има опит на професионалния ринг. Егоров има три професионални боксови мача, като активът му до момента е 2 победи и 1 загуба. Той е състезател на СК „Беси“ – Велинград с треньор Красимир Толупов.