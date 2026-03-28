Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Канада
  Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

  • 28 март 2026 | 21:30
  • 157
  • 0
Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

С два гола на Джонатан Дейвид от дузпи тимът на Канада стигна до 2:2 и избегна загуба от Исландия в контролна среща, играна в Торонто. Съдомакините на идния мондиал доминираха почти през целия двубой, но независимо от това бяха по-близо до поражението. В последните десетина минути “кленовите листа” дори играха с човек по-малко.

Канадците имаха малшанса да получат два гола от единствените два изстрела на европейците през първото полувреме. И двете попадения бяха реализирани от играещия в Реал Сосиедад Ори Оскарсон - в 9-ата и 21-вата минути.

Домакините изравниха през втората част чрез Дейвид, който реализира два наказателни удара. Първо нападателят на Ювентус беше точен в 67-ата минута, а след това не трепна и в 75-ата.

Устремът на Канада към успеха беше спрян в 80-ата, когато бившият играч на Интер Тейжон Бюканън удари съперников футболист без топката и получи директен червен картон.

На Световното първенство канадците са в група с Катар, Швейцария и победителя от финалния бараж между Босна и Херцеговина и Италия. Исландците пък не се класираха за СП, тъй като останаха трети в групата си зад Франция и Украйна.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

