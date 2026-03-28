Божидар "bzm" Богданов ще се бори за награда от 250 000 долара в Бирмингам

Отборът на Tundra Esports, част от който е българинът Божидар "bzm" Богданов, ще играе на големия финал на турнира по Dota 2 - ESL One, който се провежда в Бирмингам.

😏 We're in the ESL One Birmingham finals! pic.twitter.com/HDmQGVIrM6 — TUNDRA (@TundraEsports) March 28, 2026

До този успех се стигна, след като българският състезател и съотборниците му надиграха Team Yandex с 2:0 в Upper Bracket финал, който продължи малко повече от кръгъл час.

Богданов избра Ember Spirit и Pangolier, като записа съответната статистика от 11/0/16 и 10/1/9 в двете срещи. На върха бе Иван "Pure" Москаленко с 25 елиминации.

Утре от 19:00 ч. Tundra на Божидар "bzm" Богданов ще срещне един от тимовете - Yandex, Xtreme Gaming и PARIVISION, в битка за трофея и голямата награда от 250 000 долара.

