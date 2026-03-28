Божидар "bzm" Богданов ще се бори за награда от 250 000 долара в Бирмингам

Отборът на Tundra Esports, част от който е българинът Божидар "bzm" Богданов, ще играе на големия финал на турнира по Dota 2 - ESL One, който се провежда в Бирмингам.

До този успех се стигна, след като българският състезател и съотборниците му надиграха Team Yandex с 2:0 в Upper Bracket финал, който продължи малко повече от кръгъл час.

Богданов избра Ember Spirit и Pangolier, като записа съответната статистика от 11/0/16 и 10/1/9 в двете срещи. На върха бе Иван "Pure" Москаленко с 25 елиминации.

Утре от 19:00 ч. Tundra на Божидар "bzm" Богданов ще срещне един от тимовете - Yandex, Xtreme Gaming и PARIVISION, в битка за трофея и голямата награда от 250 000 долара.

Снимка: ESL

Първо равенство за сезона в eFirst League! Левски и Арда си вкараха 12 гола

REDSTAR избухна в победа на rottweilers в CCT

BC Game Masters Championship разочарова редица фаворити, сред които Алекс "Rainwaker" Петров и Monte

Организаторите на Купата на нациите по електронни спортове са готови с избора на партньори и мениджъри

MiGHTYMAX става помощник треньор на Astralis

Божидар "bzm" Богданов и Tundra ще играят плейофи в ESL One Birmingham

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Разместване в челото на Втора лига

България U19 се бори, но Хърватия изтръгна победата в края

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

