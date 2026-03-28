Осмото издание на Купа "Радо Янков" събра 80 участници

Истински празник на алпийския сноуборд се превърна днес (28.03) организираното от носителят на Световната купа за 2016 г Радослав Янков - осмо издание на купа "Радо Янков“. Надпреварата организирана и с подкрепата на БФСки и "Пампорово" АД събра на писта „Стената“ в Пампорово бъдещето на българския сноуборд – децата, които го носят в сърцата си. Купа "Радо Янков" е от календара на БФСки и е валидна за купа "Надежди", като за първи път тази година състезанието бе включено и в календара на FIS като международно състезание за деца в двете категории U13, U15. Останалите възрастови категории за купа "Радо Янков" са: U9, U11, U13, U15 (момичета и момчета), U19 (юноши и девойки). Участие във всички възрастови групи в паралелния слалом взеха общо 80 деца. Рейс директор на състезанието бе лично Радослав Янков, а неговият треньор Георги Атанасов бе рефер на състезанието. Трасето бе редено от Васил Милчев. Всички подкрепиха лекуващата се в Австрия най-добра наша сноубордистка Малена Замфирова, а за доброто настроение на всички имаше и изпълнение на живо на автентични родопски песни.

Призьорите бяха наградени от Радослав Янков, Георги Атанасов, Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе, Димитър Янков, баща на Радо Янков, Виктор Гичев, БФСки, както и спонсори на атрактивната надпревара. Янков награди с плакети и всички помогнали за реализирането на този празник за сноуборда.