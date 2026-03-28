Осмото издание на Купа "Радо Янков" събра 80 участници

Осмото издание на Купа "Радо Янков" събра 80 участници

Истински празник на алпийския сноуборд се превърна днес (28.03) организираното от носителят на Световната купа за 2016 г Радослав Янков - осмо издание на купа "Радо Янков“. Надпреварата организирана и с подкрепата на БФСки и "Пампорово" АД събра на писта „Стената“ в Пампорово бъдещето на българския сноуборд – децата, които го носят в сърцата си. Купа "Радо Янков" е от календара на БФСки и е валидна за купа "Надежди", като за първи път тази година състезанието бе включено и в календара на FIS като международно състезание за деца в двете категории U13, U15. Останалите възрастови категории за купа "Радо Янков" са: U9, U11, U13, U15 (момичета и момчета), U19 (юноши и девойки). Участие във всички възрастови групи в паралелния слалом взеха общо 80 деца. Рейс директор на състезанието бе лично Радослав Янков, а неговият треньор Георги Атанасов бе рефер на състезанието. Трасето бе редено от Васил Милчев. Всички подкрепиха лекуващата се в Австрия най-добра наша сноубордистка Малена Замфирова, а за доброто настроение на всички имаше и изпълнение на живо на автентични родопски песни.

Призьорите бяха наградени от Радослав Янков, Георги Атанасов, Боран Хаджиев, кмет на Чепеларе, Димитър Янков, баща на Радо Янков, Виктор Гичев, БФСки, както и спонсори на атрактивната надпревара. Янков награди с плакети и всички помогнали за реализирането на този празник за сноуборда.

Нови златни медали за Лора Христова и Владимир Илиев на държавното по биатлон

