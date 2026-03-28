Георгиев и Кубатов с пояси, Дудова със специална награда след "Дан Колов - Никола Петров"

Михаил Георгиев и Стоян Кубатов станаха носители на златните пояси „Дан Колов“ в свободната борба и „Никола Петров“ в класическата на едноименния турнир в Пловдив.

И двамата станаха първи в своите категории. Кубатов, който ликува при 77-килограмовите, получи трофея от Димитър Божериков, а Михаил Георгиев (74) от кмета на града Костадин Димитров.

И двамата за първи път стават носители на престижния трофей.

При жените Биляна Дудова за втора поредна година получи наградата за най-добра българска състезателка. Световната и четирикратна европейска шампионка получи приза от Станка Златева президент на федерацията, петкратна световна и шест пъти европейска шампонка.

За най-добри чуждестранни борци бяха обявени двукратният олимпийският вицешампион в класическия стил Парвиз Насибов (72), който бе награден от олимпийския шампион Георги Мърков. А в свободния стил – руснакът Владимир Егоров (61 кг), който се състезава за Северна Македония. Европейският шампион бе награден от Радослав Великов, №1 в света и трети на олимпийски игри, който сега е селекционер на националния отбор. При жените наградата получи Мария Ефремова (Украйна, 53 кг).

В последния ден на надпреварата Андриан Вълканов (97) взе сребро в свободния стил, а Ален Хубулов – бронз при 125-килограмовите. При класиците Живко Хинков (60) се окичи със сребро, а Никълъс Сулев (67 кг) с бронз, след като тушира в малкия финал Абу-Муслим Амаев.

При жените Никол Александрова остана на крачка от медала – пета при 53-килограмовите.По време на награждаването днес Георги Петров, президент на клуб "Димитровград", бе награден от президента Станка Златева по случай 60-годишнината си.