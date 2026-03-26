След тежък сблъсък и ужасяваща травма: извадиха далака на талант от ЦСКА след мач с Левски

Талантът на ЦСКА - Светозар Етов, е претърпял хирургическа интервенция за премахване на далака след мач с Левски, стана ясно от публикация на cska fan.tv. Момчето е получило тежък удар при единоборство със съперников състезател по време на двубоя от Югозападната Трета лига между третия отбор на “червените” и дублиращия тим на “сините”, който се проведе на 14 март и завърши 1:0 в полза на ЦСКА.

Победата обаче бе помрачена след тежката травма на Светозар.

“Армейци, извинявам се, че е със закъснение, но в последното видео, което заснехме преди няколко дни с Milen Vasilev от FCCSKA.com, разбрахме за тежката контузия, сполетяла една от нашите млади надежди – Светозар Евтов, в дербито с Левски във В група преди десетина дни.

От Милен разбрахме, че след тежко единоборство Светозар е получил сериозна травма, която се е влошила и е довела до изваждане на далака.

От името на целия екип на нашата платформа пожелаваме на Светозар бързо възстановяване.

Сигурни сме, че след време отново ще води битки на терена, защото ние армейците не се отказваме”, се казва в публикацията.