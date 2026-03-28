Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

  • 28 март 2026 | 17:04
Седем години след трагедията делото "Емилиано Сала" е пред развръзка

Седем години след трагедията случаят с Емилиано Сала навлиза в своята решителна фаза. Търговският съд в Нант ще обяви в понеделник решението си по финансовия спор между клубовете Кардиф Сити и Нант.

Аржентинският нападател, тогава на 28 години, загина на 21 януари 2019 г. при самолетна катастрофа над Ламанша. Той пътуваше към новия си отбор, след като трансферът му от Нант в Кардиф за 17 милиона евро беше финализиран. Сала обаче така и не успя да дебютира за уелския тим.

Конфликтът получи нов обрат през 2023 г., когато Кардиф заведе дело във френския съд, искайки обезщетение за загуба на приходи и други щети, произтичащи от смъртта на играча. Клубът твърди, че Нант, чрез агента Уили Маккей, е участвал в организирането на частния полет.

Спортният арбитражен съд вече постанови, че трансферът е бил валиден към момента на инцидента. Въпреки това Кардиф насочва вниманието директно към организацията на полета като източник на отговорност.

„Уили Маккей не е могъл да не знае за незаконността на полета“, заяви адвокатът на Кардиф, Оливие Лоазон, по време на заключителните пледоарии през декември. Според неговата версия агентът е действал с „небрежност“ и „безгрижие“. „Каквато и да е крайната причина за инцидента, Емилиано Сала не е трябвало да бъде на този полет“, настоя той.

От страна на Нант защитата се придържа към друга теза. Те посочват Дейвид Хендерсън като единствен наказателно отговорен, който вече е осъден в Обединеното кралство за наемане на пилот без необходимата квалификация и за превоз на пътник без валидно разрешително.

В понеделник в Нант ще бъде затворена една съдебна глава, която продължава да отеква от онази ледена нощ над Ламанша.

