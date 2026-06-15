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  3. Медали и купа със закъснение за българските девойки от Балканиадата по спортно ходене

Медали и купа със закъснение за българските девойки от Балканиадата по спортно ходене

  • 15 юни 2026 | 15:45
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Медали и купа със закъснение за българските девойки от Балканиадата по спортно ходене

Екатерина Павлова и Йоана Радославова бяха наградени с медали и купа за третото място в отборната надпревара при девойките под 18 години на Балканския шампионат по спортно ходене, проведен на 14 март 2026 г. в Измир, Турция.

Поради организационна грешка от страна на домакините, момичетата не бяха наградени по време на официалната церемония в Измир. Впоследствие отличията бяха изпратени в България, за да достигнат до своите заслужени притежателки.

Медалите и купата бяха връчени от генералния секретар на БФЛА Илиян Пищиков в София.

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