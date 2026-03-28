Австрия спечели отборната надпревара по ски полети от финалите на Световната купа в Планица

Австрия спечели последното отборно състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скокове в Планица (Словения).

Австрийците Даниел Чофених, Щефан Крафт, Щефан Ембахер и Маркус Мюлер водеха след първия кръг и триумфираха с общо с 1439.5 точки. Те имат общо 5986 точки и водят в класирането за Купата на нациите, пред Словения с 4303 и Япония с 4118 точки.

България се намира на 11-а позиция с 410, но без да участва в отборните стартове.

Крафт записа най-дългия скок за Австрия от 235.5 метра в първия кръг и скочи 217.5 във втория, допринасяйки с общо 366.5 точки, а Ембахер се възстанови от вчерашното си падане с 233.5 и 221.0 метра за общо 387.3 точки.

На второ място в днешното надпревара в Планица завърши Япония с 1425.6, а третата позиция зае Норвегия с 1418.0 точки.

Домакините от Словения се наредиха на пето място с 1332.8 точки, следвайки германските скачачи, които събраха 1374.7. Домен Превц записа скокове от 232.0 и 198.5 метра.

Осмицата допълниха Швейцария, Финландия и Полша.

По-късно днес предстои финалното състезание при жените, където начело за Световната купа с 2576 точки е словенката Ника Превц, която вече си осигури трети пореден трофей. Това ще бъде първо състезание по ски полети за жени в Планица.

В неделя ще се проведе и последният индивидуален старт при мъжете - с участието на българина Владимир Зографски. Лидер в генералното класиране е Домен Превц с 2068 точки, който също вече си гарантира Големия кристален глобус.

Превц оглавява и класирането за веригата „Планица 7“ с 1071.7 точки, следван от японеца Рен Никайдо с 1042.6.