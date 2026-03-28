  Австрия спечели отборната надпревара по ски полети от финалите на Световната купа в Планица

Австрия спечели отборната надпревара по ски полети от финалите на Световната купа в Планица

  • 28 март 2026 | 13:38
Австрия спечели отборната надпревара по ски полети от финалите на Световната купа в Планица

Австрия спечели последното отборно състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скокове в Планица (Словения).

Австрийците Даниел Чофених, Щефан Крафт, Щефан Ембахер и Маркус Мюлер водеха след първия кръг и триумфираха с общо с 1439.5 точки. Те имат общо 5986 точки и водят в класирането за Купата на нациите, пред Словения с 4303 и Япония с 4118 точки.

България се намира на 11-а позиция с 410, но без да участва в отборните стартове.

Крафт записа най-дългия скок за Австрия от 235.5 метра в първия кръг и скочи 217.5 във втория, допринасяйки с общо 366.5 точки, а Ембахер се възстанови от вчерашното си падане с 233.5 и 221.0 метра за общо 387.3 точки.

На второ място в днешното надпревара в Планица завърши Япония с 1425.6, а третата позиция зае Норвегия с 1418.0 точки.

Домакините от Словения се наредиха на пето място с 1332.8 точки, следвайки германските скачачи, които събраха 1374.7. Домен Превц записа скокове от 232.0 и 198.5 метра.

Осмицата допълниха Швейцария, Финландия и Полша.

По-късно днес предстои финалното състезание при жените, където начело за Световната купа с 2576 точки е словенката Ника Превц, която вече си осигури трети пореден трофей. Това ще бъде първо състезание по ски полети за жени в Планица.

В неделя ще се проведе и последният индивидуален старт при мъжете - с участието на българина Владимир Зографски. Лидер в генералното класиране е Домен Превц с 2068 точки, който също вече си гарантира Големия кристален глобус.

Превц оглавява и класирането за веригата „Планица 7“ с 1071.7 точки, следван от японеца Рен Никайдо с 1042.6.

Рейнджърс не пожалиха Чикаго в битката на опашкарите

Рейнджърс не пожалиха Чикаго в битката на опашкарите

  • 28 март 2026 | 08:45
  • 629
  • 0
Детройт удари тежко лидера, но остана извън зоната на плейофите

Детройт удари тежко лидера, но остана извън зоната на плейофите

  • 28 март 2026 | 08:27
  • 655
  • 0
Нов световен рекорд за Ника Превц

Нов световен рекорд за Ника Превц

  • 28 март 2026 | 02:16
  • 1974
  • 1
Фейгин в топ 30 при жените в Прага

Фейгин в топ 30 при жените в Прага

  • 28 март 2026 | 00:57
  • 3271
  • 4
Домен Превц спечели първото състезание по ски полети от финалите на Световната купа

Домен Превц спечели първото състезание по ски полети от финалите на Световната купа

  • 27 март 2026 | 19:19
  • 832
  • 0
Родните състезатели започнаха участие на Световното юношеско първенство по алпийски сноуборд в Италия

Родните състезатели започнаха участие на Световното юношеско първенство по алпийски сноуборд в Италия

  • 27 март 2026 | 17:28
  • 840
  • 0
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 28007
  • 226
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 11514
  • 13
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 9626
  • 11
Три мача във Втора лига днес

Три мача във Втора лига днес

  • 28 март 2026 | 10:47
  • 4369
  • 0
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 6592
  • 14
По-малко от седмица до идването в София на най-успешния клуб в Евролигата през този век

По-малко от седмица до идването в София на най-успешния клуб в Евролигата през този век

  • 28 март 2026 | 11:29
  • 4936
  • 1