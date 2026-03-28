  Алън ще премери сили с Хъргович пред родна публика

Алън ще премери сили с Хъргович пред родна публика

  • 28 март 2026 | 13:29
Алън ще премери сили с Хъргович пред родна публика

Завръщането на Дейв Алън в родния му Донкастър ще го изправи срещу бившия олимпиец Филип Хъргович. Един от любимците на британските фенове в тежка категория, Дейв Алън, подписа нов договор с "Matchroom Boxing", който ще стартира с двубой срещу Филип Хъргович на 16 май в Донкастър.

С този мач Алън (25-8-2, 20 KO) прави значителна стъпка нагоре в класата на опонентите му. След два двубоя с Джони Фишър, в които първо загуби със спорно съдийско решение, а след това спря „Бика от Ромфорд“ в петия рунд през, той се представи неубедително срещу Арсланбек Махмудов. В мача с руснака Алън загуби инерция в по-късните рундове, което позволи на руснака да стигне до победа с единодушно решение.

Хъргович (19-1, 14 KO) може би не оправда високите очаквания към него в профи бокса, но е доказал ефективността си на това ниво. Хърватинът се завърна след тежка загуба от Даниел Дюбоа с победи над Джо Джойс и Дейвид Аделей.

„Това е всичко, което исках. Голям мач, у дома, пред моите хора. Такива вечери не се случват често и няма да позволя тази възможност да ми се изплъзне. Знам колко корав е Хъргович, но вярвам в себе си и ще бъда готов да подаря на Донкастър една незабравима вечер“, заяви Алън в прессъобщение.

