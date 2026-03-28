  3. Алекс Перейра наближава 113 кг преди дебюта му в тежка категория

  • 28 март 2026 | 13:13
Алекс Перейра изглежда по-едър от всякога, докато се подготвя да подобри още един рекорд.

Следващото предизвикателство пред боеца с прякор „Поатан“ е двубой със Сирил Ган на събитието UFC Белия дом на 14 юни. В тази битка Перейра ще се опита да спечели временната титла в тежка категория и да стане първият боец в историята на UFC, държал пояси в три различни дивизии. След като триумфира в категории до 84 кг (185 паунда) и 93 кг (205 паунда), сега той качва килограми за новото изпитание. Според видео, което публикува в Instagram, теглото му в момента е близо 113 кг (250 паунда).

Въпреки че показанията на кантара във видеото не се виждат ясно, Перейра недвусмислено заявява в придружаващия текст: „111 кг (247 паунда). Чама.“

Тези килограми едва ли са изненада за феновете, които следят кариерата на Перейра през годините. Той винаги е изглеждал значително по-тежък от 90 кг, дори когато се състезаваше в средна категория. Всъщност, през миналия юни, между шампионските си битки в лека тежка категория с Магомед Анкалаев, Перейра достигна тегло от 110.6 кг (244 паунда). Впоследствие обаче той свали до 93 кг (205 паунда) през октомври, за да вземе реванш от Анкалаев и да стане двукратен шампион в тази дивизия.

Алекс Перейра тежи близо 20 килограма над категорията му
Този път Перейра може да запази допълнителните килограми и дори да натрупа още маса преди историческото събитие през юни. Ако победи Ган, това може да доведе до бъдещ обединителен двубой с безспорния шампион Том Аспинал.

