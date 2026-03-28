Първо равенство за сезона в eFirst League! Левски и Арда си вкараха 12 гола

За първи път през този сезон феновете на електронния футбол станаха свидетели на равенство в мач от eFirst League. Ключовият сблъсък от третия кръг в група "А" между отборите на Левски и Арда завърши без победители. Георги "jorjewin" Георгиев и Венцислав Караусов си отбелязаха по 6 гола, а отборите им вече имат по 7 точки и битката за първото място в групата ще бъде решена в следващите 3 мача от груповата фаза на електронното първенство по футбол на България.



Шампионът на страната ни ще се класира за "Плей-Инс" на FC Pro световния шампионат и Шампионска лига, което означава, че победителят в eFirst League ще има възможността да участва на Световното първенство и в най-силния клубен турнир в Европа.

В другия мач от групата Младен "GoalMachine" Георгиев постигна първа победа през сезона. Неговият ЦСКА разгроми Берое с 14:2. Във втората група един от най-опитните състезатели в турнира Иван "DrNightWatch" Чуров записа трета поредна победа и така Локомотив (Пловдив) вече има актив от 9 точки. Той победи Илия Стоянов и Спартак (Варна) с 10:6, докато в същата група Славия допусна трета загуба в три мача и остава на последната позиция. За Монтана това бе вотра победа като Алекс Тодоров натрупа 6 точки.

Дерби мач имаше и в третата група, с участието на Септември и Локомотив (София). Завършилият на 4-то място миналия сезон Димитър Досев, който сега играе за Септември допусна поражение с 6:11 от столичните "железничари", които продължават да имат пълен актив от точки. Тимът на Алекс Александров изглежда сигурен за плейофите. Все пак Досев и Септември постигнаха победа във втория си мач за деня, надигравайки Добруджа със 7:4.

Един от най-вълнуващите мачове бе в края на вечерта. Среща си дадоха двамата най-резултатни състезатели в първите 2 кръга Иван Мавродиев с Ботев (Пловдив) и Димо Иванов с Черно море. Двубоят бе изключително равностоен като завърши с минимална победа за "канарчетата" със 7:6. Така бронзовият медалист от миналия сезон Мавродиев е с 9 точки от 9 възможни. В другата среща от групата Ботев (Враца) победи Лудогорец с 6:4.