Общото събрание на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай не прие нито един отчет за 2025 година на председателя Галин Димов

  • 28 март 2026 | 12:05
Председателят на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ) Галин Димов беше обвинен от клубовете за еднолично управление и присвояване на средства. На провелото се Общо отчетно събрание Димов заяви и декларира, че той еднолично си е одобрил и гласувал своята работна заплата.

Общото отчетно събрание, което се състоя в град Варна, продължи рекордните 6 часа.  Съдържателният и финансов отчет на централата по кикбокс категорично бе отхвърлен с мнозинство, след като клубовете научиха и се информираха как са похарчени държавните средства отпуснати от Министерството на младежта и спорта.

На членовете на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай стана ясно, че Димов е превеждал работни заплати и възнаграждения, освен на себе си и на свои лични приятели и близки.

Пред всички близо присъстващи 100 клуба той не успя да даде адекватен отговор какво се случва с финансите. С мнозинство клубовете свалиха доверието си от председателя на федерацията по кикбокс и сега очакват свикване в най-кратки срокове на извънредно Общо събрание с цел избор на нов председател и ново ръководство.

„Не желаем този спорт да страда заради лошо управление и присвояване на публични средства от Галин Димов“, заявиха повечето от редовните членове на конфедерацията.

Веднага след Общото събрание на 27.03.2026 г. членът на Управителния съвет Димитър Димитров подаде заявление за освобождаване от УС. Димитров от Свиленград категорично заяви, че не е запознат с отчетите и действията в БККМТ, като член на УС и желае да се разграничи от тези действия.

След приключване на редовно свиканото Общо събрание мнозинството от присъстващите клубове установиха, че проблемът е сериозен и той засяга развитието на спорта кикбокс и спортните клубове от цялата страна, се казва в декларация, изпратена до БТА.

