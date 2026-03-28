Българската федерация по бокс и ФАФА стартират съвместен проект за включване на състезатели със синдром на Даун в този спорт

  • 28 март 2026 | 10:50
Българската федерация по бокс започва съвместна работа с Федерация адаптирана физическа активност - България (ФАФА) за разработване на възможност за участие на състезатели със синдром на Даун в този спорт. Инициативата беше обсъдена и получи подкрепа по време на международна среща в Австрия, организирана по повод Световния ден на хората със синдром на Даун. В събитието участваха президенти и представители на национални федерации от Австрия, Унгария, Сърбия, Република Северна Македония, Хърватия и Босна и Херцеговина.

В този контекст президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински заяви ангажираност към развитието на подобни възможности и към съвместната работа с ФАФА.

Към момента експертният екип на ФАФА, заедно с централата по бокс, разработва адаптирани правила и методика, които да регулират участието на състезатели със синдром на Даун. Подходът цели създаване на ясна, структурирана и съобразена среда, която позволява постепенно развитие, изграждане на увереност и устойчиво включване в тренировъчния и състезателния процес.

Чрез тази инициатива ФАФА продължава последователната си политика за разширяване на достъпа до спорт и създаване на нови възможности за хора със синдром на Даун, като акцентът е върху качеството на подготовката и дългосрочното развитие на състезателите.

Разработването на рамка за участие в бокса се реализира за първи път в този формат и има потенциал да послужи като модел за развитие и на международно ниво, заявиха от централата.

Още от Бойни спортове

Четири титли за България от "Дан Колов - Никола Петров"

Четири титли за България от "Дан Колов - Никола Петров"

  • 27 март 2026 | 20:09
  • 7754
  • 0
Адесаня и Пайфър минаха кантара преди UFC Сиатъл

Адесаня и Пайфър минаха кантара преди UFC Сиатъл

  • 27 март 2026 | 18:54
  • 1299
  • 0
Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

  • 27 март 2026 | 16:38
  • 558
  • 0
Бивш шампион на UFC: Адесаня ще се оттегли, ако загуби в Сиатъл

Бивш шампион на UFC: Адесаня ще се оттегли, ако загуби в Сиатъл

  • 27 март 2026 | 16:32
  • 587
  • 0
Тони Маркулев и MAX FIGHT в подкрепа на малкия Дани

Тони Маркулев и MAX FIGHT в подкрепа на малкия Дани

  • 27 март 2026 | 16:22
  • 535
  • 0
Евлоев счупил носа си месец преди UFC Лондон

Евлоев счупил носа си месец преди UFC Лондон

  • 27 март 2026 | 12:28
  • 459
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 19935
  • 119
Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

Антонели спечели квалификацията в Япония, Макларън отново в челото

  • 28 март 2026 | 09:17
  • 5660
  • 5
Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

Балов: Бяхме пребити от жегата, с постоянство и труд мога да стигна далеч

  • 28 март 2026 | 07:20
  • 6575
  • 4
Три мача във Втора лига днес

Три мача във Втора лига днес

  • 28 март 2026 | 10:47
  • 441
  • 0
Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

Коко Илиев: Всеки искаше да отбележи в този мач

  • 28 март 2026 | 07:46
  • 4167
  • 7
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 28936
  • 7