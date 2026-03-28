Рейнджърс не пожалиха Чикаго в битката на опашкарите

  • 28 март 2026 | 08:45
Отборът на Ню Йорк Рейнджърс разби тима на Чикаго Блекхоукс с 6:1 (1:1 3:0 2:0) в среща от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

И двата тима продължават да са на дъното на Централната и на Столичната дивизии без видими шансове да подобрят положението си и да се класират за плейофите.

Въпреки разгромния успех двубоят стартира равностойно и през първата третина съперниците си размениха по един гол. Дори гостите от Чикаго успяха да поведат след гола на Ник Лардис (17:34), но около 90 секунди преди сирената Джей Ти Милър (18:32) възстанови паритета.

Голямата разлика се отвори през втората третина, когато домакините от Ню Йорк Рейнджърс реализираха цели три попадения, като първите две от тях паднаха в кратък интервал от време.

Те бяха реализирани от Матю Робъртсън (5:24) и Адам Сикора (8:20), а в заключителните минути от частта Джони Бродзински (16:07) даде много солидна преднина на нюйоркчани.

“Рейнджърите” продължиха да пречупват постепенно своя съперник в последната третина, когато паднаха два нови гола.

Алексис Лафрениер (13:17) даде предимство от четири гола на своя тим, а Бродзински (16:00) с втория си гол в рамките на този двубой оформи крайния резултат.

В следващия кръг Ню Йорк Рейнджърс посреща носителя на Купа “Стенли” от последните две години Флорида Пантърс, като това ще се случи в утрешния 29-и март (неделя) от 20:00 часа българско време. Чикаго Блекхоукс от своя страна в следващото си предизвикателство гостува на Ню Джърси Девилс. Този мач предстои на 30-и март (понеделник) от 2:00 часа.

