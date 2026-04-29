Съдът отложи делото на Лука Дончич

Докато Лос Анджелис Лейкърс се борят в плейофите на НБА срещу Хюстън Рокетс, водейки с 3-1 в серията, словенският ас Лука Дончич, който в момента е извън терена поради контузия, се сблъсква с неочаквано развитие на събитията в личния си живот. Драмата около развода му с Анамария Голтес получи нов епилог.

Двойката е в процес на борба за попечителство над двете си дъщери. Според "Дейли Мейл", ключовото съдебно заседание, първоначално насрочено за средата на май, е отложено за август.

Това съдебно решение може да зарадва феновете на Лейкърс, тъй като означава, че Лука Дончич след завръщането си на терена,ще може изцяло да се посвети на играта и отбора, без допълнителен натиск от лични проблеми.

В началото на годината Лука потвърди, че се е разделил с дългогодишната си партньорка и ясно изтъкна своите приоритети.

"Обичам дъщерите си повече от всичко и правя всичко по силите си те да бъдат с мен в САЩ през сезона. Всичко, което правя, го правя за тяхното щастие", заяви тогава Дончич.

Междувременно остава неясно кога словенският баскетболист ще се завърне на терена. Дончич е извън игра от 2 април, а по време на възстановяването си е бил и в Мадрид, където е преминал специални процедури, за да се върне възможно най-скоро в състезателен ритъм.