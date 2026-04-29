  • 29 апр 2026 | 14:48
Съдът отложи делото на Лука Дончич

Докато Лос Анджелис Лейкърс се борят в плейофите на НБА срещу Хюстън Рокетс, водейки с 3-1 в серията, словенският ас Лука Дончич, който в момента е извън терена поради контузия, се сблъсква с неочаквано развитие на събитията в личния си живот. Драмата около развода му с Анамария Голтес получи нов епилог.

Двойката е в процес на борба за попечителство над двете си дъщери. Според "Дейли Мейл", ключовото съдебно заседание, първоначално насрочено за средата на май, е отложено за август.

Дончич влезе в битка за попечителство: Правя всичко това за щастието на дъщерите си

Това съдебно решение може да зарадва феновете на Лейкърс, тъй като означава, че Лука Дончич след завръщането си на терена,ще може изцяло да се посвети на играта и отбора, без допълнителен натиск от лични проблеми.

В началото на годината Лука потвърди, че се е разделил с дългогодишната си партньорка и ясно изтъкна своите приоритети.

"Обичам дъщерите си повече от всичко и правя всичко по силите си те да бъдат с мен в САЩ през сезона. Всичко, което правя, го правя за тяхното щастие", заяви тогава Дончич.

Междувременно остава неясно кога словенският баскетболист ще се завърне на терена. Дончич е извън игра от 2 април, а по време на възстановяването си е бил и в Мадрид, където е преминал специални процедури, за да се върне възможно най-скоро в състезателен ритъм.

Още от Булевард

Шарапова събра погледите със секси деколте

Шарапова събра погледите със секси деколте

  • 29 апр 2026 | 04:56
  • 4819
  • 5
Николета напомни за формите си, докато се изявява като инфлуенсър

Николета напомни за формите си, докато се изявява като инфлуенсър

  • 28 апр 2026 | 17:32
  • 4911
  • 23
Готвачът на Кристиано Роналдо разкри диетата на футболната мегазвезда

Готвачът на Кристиано Роналдо разкри диетата на футболната мегазвезда

  • 27 апр 2026 | 12:02
  • 10225
  • 29
Пак заснеха Джак Грийлиш в неадекватно състояние

Пак заснеха Джак Грийлиш в неадекватно състояние

  • 27 апр 2026 | 11:15
  • 11484
  • 4
Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

Александра Костадинова: Златото наистина тежи, но Карлос го заслужава!

  • 26 апр 2026 | 17:50
  • 2667
  • 6
Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

Натали Трифонова показа за първи път Мартин Чой с бебето

  • 24 апр 2026 | 13:50
  • 16642
  • 23
Водещи Новини

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

Ето кой е фаворит да строи новия стадион на Левски, фирмата е много известна

  • 29 апр 2026 | 14:04
  • 19954
  • 57
Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

Сблъсък с високо напрежение! ЦСКА и Лудогорец излизат в титаничен двубой в преследване на голямата цел

  • 29 апр 2026 | 07:07
  • 20260
  • 257
Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

Очаквайте на живо: Григор Димитров започва срещу испанец в Екс ан Прованс

  • 29 апр 2026 | 15:26
  • 356
  • 0
Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

Кирил Милов в "Гостът на Sportal.bg": Целта ми е да съм на първо място в ранглистата

  • 29 апр 2026 | 13:14
  • 3028
  • 1
Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

Феновете на Славия: 30 години са достатъчни, за да разберем, че моделът "един човек – един микрофон" е изчерпан

  • 29 апр 2026 | 12:04
  • 8351
  • 34
Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

Светът е във възторг: Това ли беше най-великият двубой в историята?

  • 29 апр 2026 | 10:28
  • 13362
  • 21