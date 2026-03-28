Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  • 28 март 2026 | 08:27
  • 215
  • 0
Детройт удари тежко лидера, но остана извън зоната на плейофите

Отборът на Бъфало Сейбърс допусна домакинска загуба от тима на Детройт Ред Уингс с 2:5 (0:3 1:0 1:2) в среща от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

Въпреки поражението Бъфало остана на първото място в Атлантическата дивизия с две точки пред втория Тампа Бей Лайтнинг, който обаче има два мача по-малко. Победата пък остави Детройт извън зоната на плейофите на петото място в същата дивизия с изоставане от 2 точки от четвъртия Бостън Бруинс.

Гостите нанесоха болезнен удар на съперника си през първата третина, когато вкараха три гола, които бяха дело на Алекс ДеБринкат (4:02), Лукас Раймонд (9:11) и Марко Каспер (16:06).

През втората част домакините съумяха да върнат едно попадение чрез Тейг Томпсън (5:35), но след последната пауза Джейкъб Бърнард-Докър (15:46) върна предимството на своите от три попадения.

С това до голяма степен интригата беше убита за остатъка от двубоя, тъй като до финалната сирена оставаха по-малко от пет минути, и двата отбора си размениха по още един гол за протокола. За Бъфало се разписа шведът Расмус Далин (16:25), а за Детройт това направи Патрик Кейн (18:17).

Още тази вечер от 23:30 часа българско време Бъфало ще изиграе следващия си мач, който е домакинство на Сиатъл Кракен, докато Детройт излиза след полунощ като домакин на Филаделфия Флайърс.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

