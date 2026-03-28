Нов световен рекорд за Ника Превц

Нов световен рекорд за Ника Превц

На фона на успеха на Домен Превц в състезанието по ски полети при мъжете от Световната купа по ски скокове в Планица (Словения), неговата сестра Ника Превц зарадва още повече домакинската публика, постигайки нов световен рекорд при жените по време на днешната тренировка за последното състезание при дамите.

Ника Превц записа 242.5 метра, подобрявайки собствения си рекорд с 6.5 метра. Това означава, че и двата световни рекорда вече са „в семейството“, тъй като Домен е притежател на най-доброто постижение при мъжете с 254.5 метра.

В събота в Планица предстоят отборната надпревара при мъжете и финалното състезание при жените, а в неделя ще се проведе и последният индивидуален старт по ски полети при мъжете.

