Василев загуби четвъртфинала в Сплит

Участието си на турнира в Сплит, Хърватия приключи Александър Василев, който отпадна на 1/4-финалите на сингъл. Във втория си мач за деня финалистът от Откритото първенство на САЩ за юноши от миналата година отстъпи пред седмия поставен Том Генч (Германия) с 0:6, 2:6 за около час игра.

Историческа победа и първи четвъртфинал за Александър Василев на "Чалънджър"

За Василев това беше първи 1/4-финал в кариерата на турнир от сериите "Чалънджър". Той заработи 8 точки за световната ранглиста и 1620 евро от наградния фонд.