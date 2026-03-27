Историческа победа и първи четвъртфинал за Александър Василев на "Чалънджър"

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
  • 27 март 2026 | 15:32
Александър Василев постигна исторически успех на турнира „Чалънджър" в Сплит (Хърватия). 18-годишният ни талант победи с 6:3, 6:2 №286 в световната ранглиста Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) и за първи път ще играе на четвъртфинал на надпревара от подобно ниво.

Мачът закъсня с ден заради проливните дъждове в Хърватия, но веднага щом стъпи на корта Александър не остави капка съмнение в превъзходството си. Българският национал проби рано, а поразяващата му лява ръка доминираше от дъното на полето.

Единствените минимални проблеми се появиха в края на втория сет, когато сервиращ за мач Василев бе пробит, но още в следващия гейм с перфектен минаващ удар затвори мача, продължил едва 75 минути.

На четвъртфинал по-късно в петък Александър играе с победителя от срещата Том Генч (Германия) – Филипо Романо (Италия).

Фриц се оттегли от Монте Карло

