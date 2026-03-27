  3. Черна гора не се затрудни с Андора

Черна гора не се затрудни с Андора

  • 27 март 2026 | 22:58
Черна гора не се затрудни с Андора

Черна гора победи с 2:0 Андора в контрола, играна в Подгорица. Попаденията за домакините отбелязаха Стефан Мугоша от дузпа в 41-вата минута и Милутин Осмаич в 80-ата.

За 34-годишния Мугоша това беше бенефис с националната фланелка. Нападателят, който играе в Южна Корея, започна като титуляр и откри резултата малко преди почивката с точно изпълнена дузпа, отсъдена за нарушение срещу самия него.

През второто полувреме домакините продължиха до доминират, но вкараха само един гол. Негов автор стана резервата Осмаич само две минути след появата си на терена.

Единствената лоша новина за черногорците беше контузията на Стеван Йоветич. Ветеранът напусна принудително в 33-тата минута

