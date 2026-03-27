ЦСКА удари Берое в 1/4-финал №3 и си уреди полуфинал с Левски

Отборът на ЦСКА стана последния полуфиналист в efbet Супер Волей през този сезон. Момчетата на Александър Попов биха категорично като домакини Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:16, 25:21, 25:23) в решаващия трети мач от 1/4-финала помежду им, играна тази вечер в зала "Васил Симов" в столицата.

По този начин "червените" спечелиха с 2-1 победи плейофната серия и се класираха за полуфиналите. Там ЦСКА ще играят с "вечният" съперник - шампионът Левски София, който на 1/4-финалите отстрани Монтана след 2-0 успеха.

На полуфиналите ще се играе до 3 победи от 5 мача. Първата среща от серията, в която "сините" ще имат домакинско предимство, ще бъде в четвъртък (2 април) в зала "Левски София".

От друга страна Берое завършва на 5-о място място в крайното класиране, където беше и след края на редовния сезон.

Началото на първия гейм беше малко по-добро за домакините от ЦСКА, които поведоха с 4:2 след две поредни атаки на Мохамад Реза Беик, а след това с 6:3 след поредна успешна атака на иранският посрещач. Преднината на "червените" стана 10:6 след контра на Спас Байрев, след което треньорът на Берое Мирослав Живков поиска прекъсване. Въпреки това, последва отлични блокади на Байрев и Николай Пенчев за 12:6. Разлика се запази до 16:10 след бърза атака през центъра на Теодор Тодоров. Предимството на ЦСКА стана 19:11 след сгрешен сервис на Велизар Чернокожев от Берое последвана от нови два блока на Беик и Байрев. В крайна сметка играчите на Александър Попов спокойно спечелиха гейма с убедителното 25:16 след грешка от сервис на Мартин Мечкаров от гостите.

След равностойното начало на втората част до 3:3, ЦСКА дръпна отново с 6:3 след ас на Николай Пенчев и грешки в атака на Махди Бентахер и Велизар Чернокожев. Постепенно Берое успя да изравни при 8:8 след атака на Мартин Мечкаров и силен ас на разпределителя Рангел Витеков. Старозагорци дори излязоха начело при 10:9 след контра на Джеси Деланси, а след това направиха 13:10 след контра блок-аут на Чернокожев и ас на Бранислав Ханушек. Това накара Сашо Попов да вземе тайм-аут за домакините. Прекъсването даде резултат и "червените" веднага изравниха за 13:13 след атака на Спас Байрев, блокада на испанския плеймейкър Висенте Монфорт Миная и контра от втора линия на Мохамад Реза Беик. Въпреки прекъсването за Мирослав Живков и Берое, последва атака в аут на Деланси и ас на Байрев и 15:13 за ЦСКА. Поредна грешка в полето на Берое и 16:13. Разликата набъбна до 18:14 след нова отлична блокада на Теодор Тодоров. Резултатът стана 22:17 след нова атака в аут на Деланси от гостите, след което ЦСКА без проблеми затвори гейма в своя полза при 25:21 след поредна успешна атака-пайп на Беик, за да поведе с 2:0.

И третия гейм тръгна добре за ЦСКА, които поведоха с 4:2 след атака през центъра на Теодор Тодоров и контра на Мохамад Реза Беик. Берое успя да изравни при 5:5 след атака на Велизар Чернокожев и технично отиграване на Джеси Деланси. Равенството се запази до 8:8, след което ЦСКА отново дръпна с 10:8 след атака на Николай Пенчев и грешка на Чернокожев. Играта между двата тима продължи точка за точка до 13:11, след което последва ас на Тодоров за 14:11. Преднината на домакините стана 16:12 след атака и блокада на Беик, но след това Берое стигна до ново равенство при 17:17 след сгрешен сервис на Беик последван от блокада на влезлия като резерва разпределител Николай Манчев и контра на Чернокожев. "Червените" за пореден път излязоха напред в резултата при 20:18 след атака на Спас Байрев и контра на Теодор Тодоров. ЦСКА успя да запази аванса си и спечели гейма с 25:23 след грешка от сервис на Деланси, а с това и мача с 3:0, с което пък се класира за полуфиналите.

Най-резултатен за ЦСКА стана Мохамад Реза Беик с 16 точки (2 блока, 54% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +4) за победата.

Теодор Тодоров добави 12 точки (2 блока, 1 ас и 82% ефективност в атака - +11) за успеха. Впоследствие Тодоров бе обявен и за MVP на цялата серия.

За тима на Берое Велизар Чернокожев реализира 12 точки (2 блока и 34% ефективност в атака), а Джеси Деланси завърши с 9 точки.

ЦСКА - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (25:16, 25:21, 25:23)

ЦСКА: Висенте Монфорт Миная 3, Спас Байрев 10, Мохамад Реза Беик 16, Николай Пенчев 6, Стойко Ненчев 7, Теодор Тодоров 12 - Мартин Божилов-либеро

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ

БЕРОЕ 2016: Рангел Витеков 2, Велизар Чернокожев 12, Мартин Мечкаров 4, Джеси Деланси 9, Махди Бентахер 1, Иван Латунов 4 - Петър Каракашев-либеро (Николай Манчев 1, Георги Тонев, Бранислав Ханушек 3, Никола Градинаров)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ.