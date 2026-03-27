Четири титли за България от "Дан Колов - Никола Петров"

Кирил Милов триумфира в категория до 97 кг. на класически стил в 63-то издание на международния турнир по борба "Дан Колов-Никола Петров".

Европейският шампион спечели титлата срещу Владлен Козлюк от Украйна след малко повече от минута и половина на тепиха и технически туш.

Шамил Мамедов взе първа титла откакто бе натурализиран за България в категория до 65 кг.

В категория до 87 кг. олимпийският ни шампион Семен Новиков завоюва бронза срещу беларусина Ихария Ришевич, който се състезава под неутрален флаг с 4:0 точки.

Стоян Кубатов взе титлата за България в категория до 77 кг класически стил след технически туш.

Биляна Дудова спечели златото в категория до 62 кг при жените след успех над представителката на Франция Амели Дуаре след 5:1 точки.

Акцент от тазгодишното издание на турнира е завръщането на борците на ЦСКА, които отново се състезават под българския флаг година по-късно.

Надпреварата се провежда в зала "Колодрума" в Пловдив, като за първи път "градът под тепетата" е домакин на емблематичното събитие за родната борба.

България взе две титли в първия ден на турнира вчера. Ахмед Батаев бе над всички при 92-килограмовите в свободния стил, а шампион в категория до 82 кг при класиците стана Светослав Николов.

Снимки: Startphoto