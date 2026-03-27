Домен Превц спечели първото състезание по ски полети от финалите на Световната купа

Словенецът Домен Превц спечели първото индивидуално състезание по ски полети от финалите на Световната купа по ски скок в Планица (Словения). Българинът Владимир Зографски не успя да преодолее квалификацията и не взе участие в същинската надпревара днес.

Превц зае първото място в родината си след скок от 230.5 метра във финалния кръг, събирайки общо 471.4 точки (232.5 метра и 233.6 точки в първия кръг). Победата бе 14-а за словенския ски скачач през сезона и общо 23-а в кариерата му. Това му дава шанс в неделя да изравни рекорда от 15 победи за един сезон, поставен от брат му Петер Превц.

Pełny skok na 242.5 metra Niki Prevc! Nowy Rekord Świata kobiet!

Втори се нареди японецът Рен Никайдо с финален скок от 233.0 и 451.3 точки, а на третата позиция завърши Даниел Чофених (Австрия) с 443.5 точки след последен скок от 233.5 метра.

Друг австриец Щефан Ембахер бе автор на най-дългия скок във финала на състезанието - 240.0 метра, като получи общо 406.4 точки и остана на 11-о място. Ембахер падна при приземяването, но след като се претърколи няколко пъти, сам се изправи на крака без видими наранявания.

Домен Превц остава убедителен лидер в генералното класиране за Световната купа по ски скок с 2068 точки, на 880 пред Рьою Кобаяши (Япония), който има 1188 и Даниел Чофених с 1109. Владимир Зографски заема 17-а позиция с 410 точки.

С успеха днес Превц изпревари Ембахер в подреждането за малката световна купа в ски полетите, след като събра 345 точки на върха. Щефан Ембахер е втори с 61 точки по-малко - 284, а трети е норвежецът Йохан Андре Форфанг със 190 точки.

Домен Превц оглавява и класирането за веригата „Планица 7“ със 711.7 точки, следван от Никайдо с 682.1 и Чофених с 671.6 точки.

В събота в Планица предстоят отборната надпревара при мъжете и финалното състезание при жените, а в неделя ще се проведе и последният индивидуален старт по ски полети при мъжете.