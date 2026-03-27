Адесаня и Пайфър минаха кантара преди UFC Сиатъл

Всички 26 бойци от предстоящата галавечер на UFC в Сиатъл преминаха успешно официалното претегляне в петък следобед. Двамата замесени в главната битка на галата, Израел Адесаня и Джо Пайфър, бяха в категория за битката помежду им.

Бившият шампион Адесаня и Джо Пайфър трябваше да "заковат" кантара на не повече от 186 либри (84.4 кг) за средна категория, което и двамата сториха успешно.

Дългогодишният ветеран на UFC, Майкъл Киеса, също влезе в лимита от 170 либри (77.1 кг) за своя двубой, който се очаква да бъде последен в кариерата му.

Ето и разултатите на останалите бойци от основната бойна карта:

Нико Прайс - 77.1 кг.

Джулиан Ероса (65.7) - Лериан Дъглас (66.2 кг.)

Мансур Абдил-Малик (83.9 кг.) срещу Юсри Белгаруи (84.2 кг.)

Терънс Маккини (70.7 кг.) срещу Кайл Нелсън (70.7 кг.)