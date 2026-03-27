  Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

  • 27 март 2026 | 16:38
Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

Диего Санчес се изправи отново пред съда в четвъртък (26.03), за да получи своята присъда след арест по няколко обвинения, свързани с огнестрелно оръжие. Членът на Залата на славата на UFC беше осъден на пет години пробация под наблюдение от съдия в Албакърки, съобщи местната медия KOB 4, която присъства в съдебната зала по време на произнасянето на присъдата.

През февруари Санчес се призна за виновен по обвинение в стрелба от или към моторно превозно средство без нанасяне на тежка телесна повреда. Деянието е класифицирано като углавно престъпление от четвърта степен и произтича от арест през миналия юли. Твърди се, че Санчес, който е бил пътник в автомобил, се е навел през прозореца и е произвел изстрел във въздуха, докато е преминавал покрай място на катастрофа. Полицията е последвала автомобила и е арестувала Санчес. Той е отрекъл да е стрелял, но е информирал полицая, че в колата има оръжие.

Първоначално срещу Санчес е повдигнато и второ обвинение за непредпазливо използване на смъртоносно оръжие, но то е било отхвърлено като част от споразумението му с прокуратурата.

Според репортажа, прокурорите са настоявали за две години затвор заради „безразсъдните действия на Санчес при стрелбата от прозореца на колата“. Боецът е признал, че е допуснал грешка, и е споделил, че се е подложил на лечение и приема нови медикаменти за биполярно разстройство.

След решението на съда Санчес коментира ситуацията пред съдебната палата, като изявлението му беше заснето от KOB 4.

„Всичко, което мога да направя, е да поема отговорност, да си го призная и да разпространявам позитивизъм, за да може младото поколение да промени тези навици“, заяви Санчес пред репортери. „Да не стрелят през прозорци като каубои.“

Санчес се е състезавал 32 пъти в октагона, като е спечелил 19 двубоя и се е бил за титла в UFC. Неговата битка с Клей Гуида от юни 2009 г. на финала на TUF 9 беше въведена в Залата на славата на UFC през 2009 г.

След като се раздели с UFC през 2020 г., Санчес записа две загуби – от Кевин Лий в Eagle FC през март 2022 г. и от Остин Траут в BKFC KnuckleMania 3 през февруари 2023 г.

