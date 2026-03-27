  Тони Маркулев и MAX FIGHT в подкрепа на малкия Дани

Тони Маркулев и MAX FIGHT в подкрепа на малкия Дани

  • 27 март 2026 | 16:22
В началото на календарната година един от утвърдените български ММА бойци, Тони Маркулев, организира благотворителна инициатива, чрез която беше събрана сума в подкрепа на малкият Дани, който води тежка битка за здравето си. Маркулев лично се срещна с момчето и неговото семейство и ги подкрепи в трудния за тях момент.

Като част от инициативата бяха предоставени боксови ръкавици, подписани от световната ММА звезда Хамзат Чимаев, които ще бъдат официално връчени на своя нов собственик по време на следващото събитие от веригата MAX FIGHT.

Връчването на ръкавиците ще се проведе на 4 април по време на бойната галавечер MAX FIGHT 64, където освен спортните двубои, публиката ще стане свидетел и на този символичен жест в подкрепа на благотворителната кауза.

Организаторите призовават всички, които имат възможност, да подкрепят каузата на Дани.

Дарителска сметка:BG05FINV91501317639015 Титуляр: Даниел Кацаров

Още от Бойни спортове

Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

Емблематичен боец на UFC получи присъда за стрелба с оръжие

  • 27 март 2026 | 16:38
  • 244
  • 0
Бивш шампион на UFC: Адесаня ще се оттегли, ако загуби в Сиатъл

Бивш шампион на UFC: Адесаня ще се оттегли, ако загуби в Сиатъл

  • 27 март 2026 | 16:32
  • 295
  • 0
Евлоев счупил носа си месец преди UFC Лондон

Евлоев счупил носа си месец преди UFC Лондон

  • 27 март 2026 | 12:28
  • 366
  • 0
Статуята на Джо Фрейзър ще бъде преместена до тази на Роки Балбоа

Статуята на Джо Фрейзър ще бъде преместена до тази на Роки Балбоа

  • 27 март 2026 | 10:59
  • 640
  • 0
Дейна Уайт ще покрие медицинските разходи на ранено момиче от стрелба в училище

Дейна Уайт ще покрие медицинските разходи на ранено момиче от стрелба в училище

  • 27 март 2026 | 10:43
  • 466
  • 0
Отправиха нови обвинения към шефа на кикбокса

Отправиха нови обвинения към шефа на кикбокса

  • 27 март 2026 | 08:54
  • 402
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 15415
  • 44
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 164675
  • 358
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 43127
  • 71
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 20687
  • 32
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 11767
  • 15
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 25385
  • 3