Тони Маркулев и MAX FIGHT в подкрепа на малкия Дани

В началото на календарната година един от утвърдените български ММА бойци, Тони Маркулев, организира благотворителна инициатива, чрез която беше събрана сума в подкрепа на малкият Дани, който води тежка битка за здравето си. Маркулев лично се срещна с момчето и неговото семейство и ги подкрепи в трудния за тях момент.

Като част от инициативата бяха предоставени боксови ръкавици, подписани от световната ММА звезда Хамзат Чимаев, които ще бъдат официално връчени на своя нов собственик по време на следващото събитие от веригата MAX FIGHT.

Връчването на ръкавиците ще се проведе на 4 април по време на бойната галавечер MAX FIGHT 64, където освен спортните двубои, публиката ще стане свидетел и на този символичен жест в подкрепа на благотворителната кауза.

Организаторите призовават всички, които имат възможност, да подкрепят каузата на Дани.

Дарителска сметка:BG05FINV91501317639015 Титуляр: Даниел Кацаров