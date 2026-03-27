Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Сф) 0:0 /почивка/
Само три обиколки делят Марко Бедзеки от рекорд на Хорхе Лоренцо

  27 март 2026 | 16:17
Само три обиколки начело на колоната разделят Марко Бедзеки от рекорда за най-много последователни обиколки като лидер в MotoGP, който е притежание на трикратния световен шампион в кралския клас Хорхе Лоренцо.

През 2015 година Лоренцо записа общо 103 поредно тура начело по време на състезанията в Испания, Франция, Италия и Каталуния, в които логично записа четири последователни успеха. Именно тази серия даде началото на похода към третата титла на Лоренцо, тъй като в първите три старта за сезона испанецът нямаше нито един подиум, а неговият съотборник в Ямаха Валентино Роси имаше две победи и едно трето място.

Сега едно от протежетата на Доктора ще има шанс да подобри рекорда на Лоренцо. Това ще се случи, ако Бедзеки бъде лидер в първите три обиколки на неделната Гран При на САЩ на „Пистата на Америките“ край Остин.

В момента пилотът на Априлия е в серия от 101 поредни тура начело, а тя можеше да е и по-дълга, ако състезанието в Бразилия миналата седмица не беше скъсено с осем обиколки заради състоянието на пистата в Гояния. Серията на Бедзеки стартира в края на миналата година, когато той води от старта до финала в Португалия и Валенсия. Италианецът започна сезон 2026 по подобен начин, водейки от старта до финала и в Тайланд, и в Бразилия.

Снимки: Gettyimages

