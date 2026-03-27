Рой Ходжсън се завърна в треньорската професия на 78 години

Бившият наставник на Ливърпул и английския национален отбор Рой Ходжсън се присъедини към Бристол Сити като временен мениджър, след като отборът от Чемпиъншип уволни Герхард Щрубер след серия от шест мача без победа във всички турнири, съобщиха от клуба. Ходжсън преди това е бил мениджър на Бристол през 1982 г., първият му треньорски ангажимент в английски клуб. 78-годишният специалист, който за последно ръководи Кристъл Палас, изведе Интер до финала за Купата на УЕФА през 1996-97 г. и Фулъм до финала на Лига Европа през 2009-10 г.

Бристол е на 12 точки над зоната на изпадащите със седем мача до края на Чемпиъншип, но не е спечелил мач от миналия месец.

„Назначаването на Рой е по-важно от резултатите от следващите седем мача. През останалата част от сезона той ще ни помогне да зададем стандартите и ценностите в клуба, от които ще се нуждаем, за да бъдем успешни в бъдеще", каза в изявление главният изпълнителен директор на Бристол Чарли Бос.

Следващият мач на Бристол срещу Чарлтън Атлетик е на 3 април.

