Филипов: Целта ни този сезон беше да оцелеем в efbet Лига, но когато се открие шанс - трябва да го грабнем

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се обърна към феновете на "жълто-черните" с призив за подкрепа в оставащите три мача до края на редовния сезон в efbet Лига. Той похвали работата на Лъчезар Балтанов и сподели, че в началото на кампанията целта пред отбора е била да оцелее в елита, а сега "канарчетата" имат реален шанс да попаднат в групата от 5-о до 8-мо място.
"6 мача. 11 точки.
4 точки срещу двама от лидерите в първенството.
Това са фактите.
Това е статистиката на Лъчезар Балтанов.
Никой не може да отрече приноса на Лъчо. Той вдъхна увереност, дух и вяра в нашите футболисти.
Да, целта ни този сезон беше да оцелеем в Efbet лига. Но когато се открие шанс - трябва да го грабнем. Имаме възможност да влезем в групата 5-8 място и да се борим със сърце във всеки мач.
Но, приятели, без вас това няма как да стане.
Нека спрем с плюенето по нашите футболисти в социалните мрежи.
Нека се обединим около Ботев.
Всички виждаме - в този отбор вече има качество.
Имаме дълбочина и силна резервна скамейка, която ще бъде ключова в предстоящата серия от мачове.
Да, има какво да се подобрява. Но не забравяйте - този отбор се гради почти от нулата. Само преди 9 месеца клубът беше изправен пред реалната опасност да не съществува.
Днес сме тук. И имаме шанс.
Нека всеки даде своя дан към Ботев.
Нека подкрепим момчетата в последните три мача така, както само ние можем.
Ботев оцеля.
Ботев ще бъде по-силен с всеки следващ ден", написа Филипов във "Фейсбук".