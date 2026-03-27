  Sportal.bg
  Ботев (Пловдив)
  3. Филипов: Целта ни този сезон беше да оцелеем в efbet Лига, но когато се открие шанс - трябва да го грабнем

Филипов: Целта ни този сезон беше да оцелеем в efbet Лига, но когато се открие шанс - трябва да го грабнем

  • 27 март 2026 | 14:22
Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се обърна към феновете на "жълто-черните" с призив за подкрепа в оставащите три мача до края на редовния сезон в efbet Лига. Той похвали работата на Лъчезар Балтанов и сподели, че в началото на кампанията целта пред отбора е била да оцелее в елита, а сега "канарчетата" имат реален шанс да попаднат в групата от 5-о до 8-мо място.

Ботев (Пд) дава дългосрочен договор на Неделев

"6 мача. 11 точки.
4 точки срещу двама от лидерите в първенството.

Това са фактите.
Това е статистиката на Лъчезар Балтанов.

Никой не може да отрече приноса на Лъчо. Той вдъхна увереност, дух и вяра в нашите футболисти.

Да, целта ни този сезон беше да оцелеем в Efbet лига. Но когато се открие шанс - трябва да го грабнем. Имаме възможност да влезем в групата 5-8 място и да се борим със сърце във всеки мач.

Но, приятели, без вас това няма как да стане.

Нека спрем с плюенето по нашите футболисти в социалните мрежи.
Нека се обединим около Ботев.

Всички виждаме - в този отбор вече има качество.
Имаме дълбочина и силна резервна скамейка, която ще бъде ключова в предстоящата серия от мачове.

Да, има какво да се подобрява. Но не забравяйте - този отбор се гради почти от нулата. Само преди 9 месеца клубът беше изправен пред реалната опасност да не съществува.

Днес сме тук. И имаме шанс.

Нека всеки даде своя дан към Ботев.
Нека подкрепим момчетата в последните три мача така, както само ние можем.

Ботев оцеля.
Ботев ще бъде по-силен с всеки следващ ден", написа Филипов във "Фейсбук".

