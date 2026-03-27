  3. Владимир Илиев спечели в индивидуалната дисциплина на Държавното

Владимир Илиев спечели в индивидуалната дисциплина на Държавното

  27 март 2026 | 13:57
Владимир Илиев спечели в индивидуалната дисциплина на Държавното

Владимир Илиев триумфира в индивидуална дисциплина при мъжете на Държавното първенство по биатлон, което се провежда на Банско.

Атмосферните условия в местността Бъндеришка поляна наложиха надпреварата да се проведе в съкратен вариант от 15 км.

Националът. който е състезател на СК Аякс, финишира с време 49:16.1 минути и две грешки на рубежа. Среброто спечели Георги Наумов (СК НСА) на 5:56.4 минути с шест пропуска в стрелбата, а бронзът отиде при Веселин Белчински (СК Сапарева баня) на 5:57.3 с три неуцелени мишени.

При юношите златото спечели Георги Джоргов (СК Сапарева баня), който измина трасето за 48:26.7 минути и допусна девет пропуска, следван от Николай Николов (СК Сапарева баня) с пасив от 35.5 секунди и осем пропуска и Андрей Ночев (СК Аякс) на 4:26.4 минути със седем.

Утре Държавното първенство по биатлон продължава със стартовете в спринтовите дисциплини, а в неделя ще завърши с преследването.

