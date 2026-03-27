Рафтинг сезон 2026 стартира с почистване и демонстрационни спускания по река Струма

Спортният рафтинг сезон 2026 стартира този уикенд по река Струма край Кресненското дефиле.

Програмата ще се осъществи в рамките на два дни и ще включва инициатива за почистване на реката, както и демонстрационни спускания, привличащи многобройни участници – състезатели и любители на този атрактивен спорт.

Събитието с начален час 10:00 поставя силен акцент върху екологичната отговорност чрез организиране на почистване на района около река Струма – място, което се използва целогодишно за тренировки и състезания.

“Като част от тази среда ежедневно се сблъскваме с последствията от замърсяването и вярваме, че опазването на реката е споделена отговорност.

Убедени сме, че подобни инициативи допринасят за развитието и популяризирането на рафтинга и екстремните спортове в страната, както и за устойчивото развитие на региона, който разполага с отлични природни дадености и потенциал.

Благодарим Ви за отделеното внимание и ще се радваме на Вашето присъствие.

Каним всички любители на адреналина, заповядайте!”, обявиха в съобщение до медиите от Българската федерацияпо рафтинг.