България натрупа самочувствие след погром над Соломоновите острови - на живо от Джакарта след 10:2
Българките проведоха официална подиум тренировка преди Световната купа

Българките направиха добра подиум тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София.

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова показаха композициите си в рамките на 30 минути. Те допуснаха някои грешки, но като цяло се представиха стабилно. За националките това ще бъде първо официално голямо състезание за сезона.

Заниманието беше изгледано от президента на БФХГ Илиана Раева и от вицепрезидента на централата Невяна Владинова.

Заедно с националния отбор тренираше Естония, а по-рано сутринта на килима излязоха бронзовата олимпийска медалистка София Рафаели (Италия) и европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна).

Зала "Арена София" вече е напълно готова за началото на Световната купа. Красива, стилна и функционална, подредена с много старание и вкус, тя очаква грациите, които ще мерят сили в едно от най-силните състезания за сезона.

Състезанието започва в събота с квалификациите при индивидуалното и ансамблите. Българските гимнастички са разпределени в групи В и С, а ансамбълът ще стартира в група А. По новия регламент състезателките от групи А и В ще играят с обръч и топка, а тези от С и Д - с бухалки и лента. При ансамблите в съботния ден предстои квалификацията с пет топки.

В турнира ще участват общо 94 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.

Русия смени индивидуалните състезателки за Световната купа в София

  • 26 март 2026 | 16:12
  • 604
  • 0
София отваря сърцето си за света! Откриване, което ще се помни!

  • 26 март 2026 | 09:26
  • 781
  • 0
Грациите ще направят подиум тренировка преди Световната купа в София

  • 25 март 2026 | 15:20
  • 548
  • 1
Филипа Филипова и Християна Тодорова ще представят България като съдии на Световна купа по художествена гимнастика в София

  • 24 март 2026 | 18:32
  • 1081
  • 1
Тъжен ден за българската художествена гимнастика: Отиде си бивша треньорка на националния отбор

  • 23 март 2026 | 17:10
  • 3057
  • 0
Три титли за Антоанета Цанкова на турнира в Любляна

  • 22 март 2026 | 20:44
  • 549
  • 0
Виж всички

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 119400
  • 255
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 4687
  • 8
Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония

  • 27 март 2026 | 09:12
  • 18600
  • 1
Филип Кръстев: Щастлив съм, че бях капитан, днес показахме, че футболът е хубав спорт

  • 27 март 2026 | 12:50
  • 392
  • 0
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 60024
  • 14
Марин Петков: Всяка победа е добра за нас

  • 27 март 2026 | 12:53
  • 281
  • 0