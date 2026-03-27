Българките проведоха официална подиум тренировка преди Световната купа

Българките направиха добра подиум тренировка преди Световната купа по художествена гимнастика в София.

Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова показаха композициите си в рамките на 30 минути. Те допуснаха някои грешки, но като цяло се представиха стабилно. За националките това ще бъде първо официално голямо състезание за сезона.

Заниманието беше изгледано от президента на БФХГ Илиана Раева и от вицепрезидента на централата Невяна Владинова.

Заедно с националния отбор тренираше Естония, а по-рано сутринта на килима излязоха бронзовата олимпийска медалистка София Рафаели (Италия) и европейската шампионка Таисия Онофричук (Украйна).

Зала "Арена София" вече е напълно готова за началото на Световната купа. Красива, стилна и функционална, подредена с много старание и вкус, тя очаква грациите, които ще мерят сили в едно от най-силните състезания за сезона.

Състезанието започва в събота с квалификациите при индивидуалното и ансамблите. Българските гимнастички са разпределени в групи В и С, а ансамбълът ще стартира в група А. По новия регламент състезателките от групи А и В ще играят с обръч и топка, а тези от С и Д - с бухалки и лента. При ансамблите в съботния ден предстои квалификацията с пет топки.

В турнира ще участват общо 94 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.