Статуята на Джо Фрейзър ще бъде преместена до тази на Роки Балбоа

Години наред статуя на известния персонаж, Роки Балбоа, привлича тълпи пред Музея на изкуството във Филаделфия. Скоро един от най-успешните истински бойци на града, Джо Фрейзър, също ще бъде там.

Статуята на боксьора от работническата класа, изигран от Силвестър Сталоун, е неизменна част от пейзажа на Филаделфия от 1982 г. насам. Паметникът е преместван на няколко места, преди през 2006 г. да бъде поставен в близост до основата на стълбите, които героят изкачва в прочута сцена от първия филм от поредицата. През март статуята беше внесена в музея за изложба, която ще бъде открита през април. Според "NBC10 Philadelphia", Сталоун е предоставил назаем друга статуя на Роки, която временно ще бъде достъпна за публиката на върха на стълбите. През август оригиналната статуя ще я замени отново отвън, но този път на върха на стълбището.

Статуята на Фрейзър ще бъде преместена в подножието на стълбите. Американецът е бивш шампион в тежка категория, най-известен със забележителната си трилогия с Мохамед Али през 70-те години, се бие за последно през 1981 г. Той бе приет в Международната боксова зала на славата през 1990 г. Фрейзър почина през 2011 г. на 67-годишна възраст.

Въпреки това Филаделфия се сдоби със статуя на Фрейзър едва през 2015 г. Оттогава тя се намира в Южна Филаделфия, близо до професионалните спортни стадиони и зали в града. Комисията по изкуствата на Филаделфия е одобрила разход от 150 000 долара за преместването на паметника на Фрейзър пред Музея на изкуството през пролетта.

„С наближаването на 250-ата годишнина на нацията, лидерите на града искат посетителите да се докоснат до автентичната история на Филаделфия“, се казва в прессъобщение. „Поставянето на Фрейзър в основата [на стълбите на музея] гарантира, че туристите ще се срещнат първо с истинския шампион в тежка категория и олимпийски златен медалист, а след това с мита. Както отбелязва директорът на отдела за обществено изкуство Маргьорит Англин: „Това не е състезание между двамата, а разговор между най-великия истински боксьор и най-великия лирически герой на града“.“